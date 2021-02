Marco Giallini, il curioso retroscena sull’incidente: sapete chi gli apparve in quegli attimi cruciali? Si tratta di un’attrice famosissima.

Marco Giallini, tra gli interpreti della serie Romanzo Criminale, è ospite oggi 7 febbraio a Domenica In. In passato l’attore ha raccontato del terribile incidente in moto avuto dodici anni fa. A Vanity Fair aveva raccontato lo svolgersi di quei tragici attimi: “È novembre e sto guidando la mia moto. La macchina che mi precede sfiora il paraurti di un camion e si ribalta. Provo a evitarla e mentre stringo le dita sul freno, due secondi prima dell’impatto, capisco che sto morendo”. Un racconto agghiacciante, uno di quegli eventi inaspettati che improvvisamente rovesciano tutte le prospettive. Nonostante le 50 fratture riportate, l’attore si riprese in soli tre mesi, riuscendo anche ad ultimare le riprese di Romanzo criminale. C’è un retroscena però che non tutti conoscono sul terribile incidente. Lo ha rivelato lo stesso Marco sempre a Vanity Fair.

Marco Giallini e il grave incidente: il retroscena, chi gli apparve

“Quando sei più di là che di qua rivedi tutta la tua vita passare in un istante”, aveva confessato Giallini aggiungendo che proprio in quei momenti, mentre era steso sull’asfalto, vide la celebre attrice Sabrina Ferilli. Tutto gli sembrava come un sogno, come al cinema. Giallini ricorda di aver sussurrato alla collega: “E adesso? Come facciamo a recitare insieme tra pochi giorni?”. La Ferilli non fu però l’unica che ricorda di aver visto: gli apparve infatti anche un infermiere che gli ripeteva di non addormentarsi. Insomma, un’esperienza che ha segnato profondamente l’attore e che gli suscitò anche riflessioni particolari. Ha infatti raccontato di essersi detto, una volta superato il pericolo: “Anche se sfortunatamente non ero io, Dio doveva esistere per forza”.

E voi, conoscevate questo retroscena sul grave incidente avuto da Giallini?