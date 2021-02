Chi è questo adorabile attore da bambino? Qui è vestito da Carnevale, ma adesso è il protagonista indiscusso di una famosa serie televisiva: i dettagli.

Siete riusciti a distinguere chi è questo adorabile bambino? In questa foto riproposta in alto, è davvero piccolissimo. E, da come si può chiaramente vedere, è vestito da Carnevale. Ecco, ma voi siete riusciti a riconoscerlo? Sappiamo benissimo che, sui rispettivi canali social, tutti i Vip sono soliti condividere scatti inediti del passato. O, addirittura, loro scatti quando erano soltanto dei bambini. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, questo famosissimo ed apprezzatissimo attore non ha potuto fare a meno di condividere questa sua foto. Travestito da Carnevale, quindi, il giovane in questione ha letteralmente impressionato tutti i suoi sostenitori con una sua foto del tutto inedita. Ecco, ma chi è esattamente? Prima abbiamo fatto riferimento ad un attore famosissimo, è vero. Ecco, ma di chi stiamo parlando nello specifico? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, vi sveliamo qualche piccolo ‘indizio’. Procediamo con ordine. Ha origini napoletane. Ha interpretato diversi celebri ruoli. Ed è soprattutto conosciuto per aver recitato in una famosissima e seguitissima serie televisiva. Siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui

Chi è questo adorabile attore da bambino? È proprio lui!

Questo Carnevale 2021 sta quasi volgendo al termine. È proprio per questo motivo che, sui rispettivi canali social, i Vip sono soliti intrattenere il loro pubblico con scatti divertenti e in cui, soprattutto, si mostrano super travestiti. È il caso, ad esempio, di questo famosissimo attore. Che, come dicevamo precedentemente, ha condiviso una foto di sé da bambino. In questa foto, da come si può vedere in alto, è davvero adorabile. Ecco, ma vi siete chiesti chi sia? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi insieme ogni cosa. Nel paragrafo precedente, ad esempio, vi abbiamo indicato alcuni indizi utili a farvi indovinare il ‘personaggio misterioso’. Siete riusciti a riconoscerlo? Prima vi abbiamo detto che ha origini napoletane e che la sua carriera da attore ha letteralmente preso il volo per il suo ruolo in una famosa serie televisiva. Ebbene, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ecco, se vi dicessimo, ad esempio, Gennaro Savastano? Si, avete letto proprio bene: l’adorabile attore immortalato in questa foto da bambino è proprio Salvatore Esposito. Proprio qualche istante fa, il giovane napoletano ha condiviso questa foto di sé sul suo canale social ufficiale. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto ‘poker’ di ‘mi piace’. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Salvatore è davvero adorabile in questo scatto!

Diteci la verità: l’avevate riconosciuto?