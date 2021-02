Francesco Baccini, non solo Maria Teresa Ruta: tutte le sue donne

Non solo Maria Teresa Ruta, nel palmares di Francesco Baccini ci sono tantissime altre donne: ecco chi sono

Francesco Baccini nasce a Genova il 4 ottobre del 1960. Sin da piccolo si appassiona alla musica, ma le condizioni economiche poco agiate della famiglia lo portano verso un’altra strada. Inizia dunque a lavorare come camallo nel porto di Genova. L’insofferenza, però, si farà presto sentire e per questo motivo lascia la sua città per dirigersi a Milano e sfondare nel mondo della musica. Raggiunge il successo nel 1989 con l’album d’esordio intitolato Cartoons. Nel secondo album collabora anche con Fabrizio De André nel duetto Genova blues. Il suo successo aumenta nel 1990 con la vittoria del Festivalbar con la canzone Sotto questo sole. Tra gli album pubblicati dal cantautore genovese figurano Nomi e cognomi, Nudo, Baccini a colori, Nostra signora degli autogrill, Baccini canta Tenco e Chewing gum blues.

Francesco Baccini, non solo Maria Teresa Ruta: le sue donne

Oltre ad essere un bravissimo cantautore, nella sua vita Francesco Baccini è stato anche un gran ‘donnaiolo’. Numerosi sono infatti i suoi flirt amorosi. Il cantautore non si è mai sposato, ma ha avuto numerose relazioni, tra le quali quella con l’attrice e cantante spagnola Malena Gracia oppure quella con l’ex modella Ania Goledzinowska. Alcune storie hanno fatto anche discutere abbastanza. Nel 2005, ad esempio, partecipò al reality show condotto da Simona Ventura, Music Farm, dove iniziò una relazione amorosa con la collega Dolcenera. Baccini ha quindi lasciato in diretta la fidanzata dell’epoca, Patricia Vezzuli. Il cantautore ha un figlio, Filippo, nato negli anni Novanta.

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha dichiarato di aver trascorso alcune ore a cena con Baccini. La Ruta non è andata oltre, ma ha lasciato intendere che potrebbe esserci stato qualcosa oltre alla cena.