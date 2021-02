Qui era solo un bambino, oggi è un bravissimo imitatore: lo riconoscete?

Qui era solo un bambino insieme alla sua mamma, oggi è un bravissimo imitatore: l’avete riconosciuto? Altrimenti ve lo diciamo noi

In questa foto era solo un bambino che abbracciava la sua mamma. Sorriso contagioso, capelli ricci, molto somigliante alla mamma che lo imbraccia. Oggi, quel bambino è un famosissimo imitatore. Si è esibito in diversi programmi televisivi, tra cui Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Se questi indizi non vi hanno ancora fatto capire di chi stiamo parlando, di seguito vi sveliamo la sua identità.

Nella foto è solo un bambino, oggi è un bravissimo imitatore

Se non avete capito chi è quel bambino ritratto nella foto insieme alla mamma, ve lo diciamo noi. Si tratta di Vincenzo De Lucia, nella foto un’amabile bambino, oggi un bravissimo imitatore. Vincenzo è nato a Napoli nel 1987 ed ha fatto una lunga gavetta prima di approdare su Rai 2. Ha lavorato come attore, sceneggiatore e aiuto-regista. De Lucia nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante a livelli nazionali per un imitatore. Nel 2010, invece, è nel cast di “Marialuna…una vita tutta in salita!” in onda sulla Rai per la trasmissione “Palcoscenico”. L’opera musicale è diretta dal Maestro Pino De Maio e racconta le storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida. Nel 2013 è in “Komikamente“, show comico condotto da Michele Caputo in onda dal Teatro Diana sulle emittenti regionali. Raggiunge il successo con lo spettacolo “Zia Mara Celebration“, dedicato a Mara Venier.

I suoi cavalli di battaglia sono: Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso, Franca Leosini, Maria Nazionale, Mara Venier e soprattutto Maria De Filippi. Imitando la Queen di Canale 5, è riuscito ad ottenere l’approvazione del pubblico a livello nazionale. Oggi figura nel cast di Stasera tutto è possibile, oltre che di Made in Sud.