Francesco Totti parla di sua moglie, Ilary Blasi: la toccante confessione su alcuni momenti ‘privati’ della loro vita insieme. “Essere la moglie di un calciatore non è facile”, sentite le parole dell’ex Capitano della Roma.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più famose d’Italia. Uscirà a marzo una delle serie tv più attese che vedrà loro come protagonisti. ‘Speravo de morì prima’ è il titolo della serie che racconta la carriera, la storia dell’ex capitano della Roma. Pietro Castellitto vestirà i panni di Francesco Totti mentre la moglie dell’ex calciatore, Ilary Blasi, sarà interpretata da Greta Scarano. Totti ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita agli attori della nuova serie tv: circolano alcune dichiarazioni de ‘ Er Pupone’, su Sky. Ecco cosa ha raccontato l’ex bomber giallorosso.

Francesco Totti e Ilary Blasi, “Essere la moglie di un calciatore non è facile”: toccante confessione

Francesco Totti ha raccontato ai microfoni di Sky della sua storia, della sua carriera e della sua vita privata. L’ex Capitano della Roma ha svelato che Ilary è sempre stata al suo fianco, non l’ha mai abbandonato: “Essere la moglie di un calciatore non è facile. Per starmi vicino l’ultimo anno e mezzo…vuol dire che sei proprio innamorata“ sono le parole dell’ex calciatore. Francesco Totti ha aggiunto: “Ero abbastanza pesante, avendo vicino una persona che è riuscita a capirti, riesci a capire tu che in 20 anni hai fatto la scelta giusta“.

Parole d’amore per la sua dolce metà che è sempre stata al suo fianco, anche nei momenti più bui! Le parole dell’ex calciatore confermano che tra loro c’è un rapporto davvero unico e speciale. Sapete che il loro primo appuntamento non andò proprio a gonfie vele? E’ stato proprio Totti a raccontare questo divertente retroscena sulla loro prima uscita insieme: la showgirl per sbaglio urtò lo sportello della Ferrari vicino ad un muretto. “Come prima volta ho detto ‘parte male’, ma ho fatto l’indifferente dicendo ‘ma che scherzi’. Gli ha dato ‘na botta, porella” sono state le parole dell’ex Capitano giallorosso ai microfoni di Sky.