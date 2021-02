Stilato il programma delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021: c’è una novità assoluta, di seguito vi sveliamo quale

Sembrerebbe tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La vigilia è stata sicuramente tormentata. La pandemia di Covid-19 ancora in atto ha complicato i piani. Pubblico sì, pubblico no: gli addetti ai lavori si sono divisi sulla decisione. Da una parte coloro che sostengono (e tra questi Amadeus) che senza pubblico non può esistere il Festival, dall’altra invece (buona parte della Rai) che vogliono andare avanti lo stesso, anche senza pubblico. Alla fine però il Festival si farà, con buona pace di chi voleva un rinvio. L’edizione ha già subito uno slittamento, dato che da febbraio andrà in onda invece a marzo. Il conduttore e direttore artistico sarà ancora una volta Amadeus, che per il Prima Festival ha scelto la moglie Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci. Scelti anche alcuni ospiti: da Elodie a Naomi Campbell, fino ad Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.

Sanremo 2021, il programma delle cinque serate

È stato stilato il programma delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021. Quest’anno c’è una novità assoluta e riguarda la terza serata, quella del giovedì. Di solito, la terza serata è dedicata ai duetti, mentre quest’anno sarà dedicata alla “Canzone d’autore”. Di seguito vi riportiamo il programma di tutte le serate:

PRIMA SERATA

La prima serata, martedì 2 marzo 2021, sarà dedicata all’ascolto delle canzoni dei primi tredici Big in gara. Gli artisti saranno votati dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico tramite il televoto. Alla fine delle votazioni sarà stilata una classifica ovviamente provvisoria. Nella prima serata, inoltre, saliranno sul palco dell’Ariston anche i primi quattro Giovani e anch’essi saranno votati dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico tramite il televoto. I primi due classificati accedono di diritto alla finale della quarta serata, mentre le altre due saranno eliminate.

SECONDA SERATA

La seconda serata, mercoledì 3 marzo 2021, procederà sulla falsa riga della prima. Ci sarà l’esibizione degli altri tredici Big in gara. Come il giorno precedente, le canzoni saranno votate dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico tramite il televoto. La votazione darà vita ad una nuova classifica provvisoria, che conterrà anche gli artisti che si sono esibiti il giorno precedente. Sul palco dell’Ariston, inoltre, ci saranno altre quattro Nuove Proposte e di conseguenza una nuova classifica con due nuovi finalisti.

TERZA SERATA

La novità riguarda la terza serata, giovedì 4 marzo 2021. I Campioni si esibiranno con una canzone edita, scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore e non più tra i brani esibiti al Festival di Sanremo. Il regolamento, poi, dice: “Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 26 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI”.

QUARTA SERATA

Nel corso della quarta serata, venerdì 5 marzo 2021, saranno riascoltate le ventisei canzoni in gara. Le esibizioni saranno votate questa volta dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e “la media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni”. Ci sarà, inoltre, la finale delle Nuove proposte: i quattro artisti si esibiranno e saranno votati dalla Giuria Demoscopica, dal pubblico tramite il televoto e dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web. L’esito della votazione darà il vincitore della categoria Nuove proposte.

QUINTA SERATA

La quinta serata, sabato 6 marzo 2021, sarà dedicata interamente ai Big in gara. Ci saranno nuovamente le ventisei esibizioni, le quali saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dal pubblico tramite il televoto e dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web. La media porterà a una nuova classifica. A quel punto ci sarà la riproposizione “attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni in gara degli Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica”. A quel punto si riaprirà la votazione e quella precedente sarà azzerata. Il vincitore di quest’ultima votazione verrà proclamata vincitore del Festival di Sanremo.