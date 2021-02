Da questa sera, Mercoledì 10 Febbraio, andrà nuovamente in onda L’Amore Strappato, la serie ispirata ad una storia vera : ecco, ma cos’è realmente accaduto? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Carissimi lettori di Sologossip, non prendete assolutamente impegni per questa sera, Mercoledì 10 Febbraio. A distanza di poco meno di due anni dalla prima messa in onda, Canale 5 ha deciso di riproporre in prima serata una deliziosa e stupefacente serie televisiva. Con Sabrina Ferilli, Enzo Decaro e tantissimi altri fantastici attori, verrà nuovamente trasmessa ‘L’amore strappato’. Si, avete letto proprio bene: dopo il finale di stagione di ‘Made In Italy’, che ci ha fatto compagnia per ben quattro settimane, una nuova serie televisiva allieterà il nostro Mercoledì sera. Certo, come dicevamo precedentemente, non si tratta di un lavoro completamente nuovo ed inedito. Ma, diciamoci la verità, rivedere queste puntate non è assolutamente niente male. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma voi sapete che le vicende raccontate ne ‘L’amore strappato’ sono tratte da una storia vera? Si, avete letto proprio bene: ad ispirare il racconto del film non sono, infatti, fatti fittizi o inventati, ma reali. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’amore strappato è ispirato ad una storia vera: quello che occorre sapere

Da questa sera, Mercoledì 10 Febbraio, e per circa tre settimane, su Canale 5, andrà in onda la miniserie televisiva ‘L’Amore strappato’. In compagnia di Sabrina Ferilli, Enzo Decaro e tantissimi altri straordinari attori, la fiction racconterà la vicenda di una bambina che, per un errore giudiziario, sarà strappata alla sua famiglia. Una storia davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, lascerà ancora una volta con il fiato sospeso. Ecco, ma come dicevamo precedentemente, sapete che le vicende narrate nella miniserie televisiva sono ispirate ad una storia vera. Si, avete letto proprio bene: la fiction non fa altro che raccontare un episodio realmente accaduto. Ecco, ma a cosa stiamo facendo esattamente riferimento? O, per dirla meglio, a quale storia di ispira ‘L’Amore strappato’. Stando a quanto si apprende da Mediaset Play, sembrerebbe che le vicende della miniserie televisiva, diretta tra l’altro dal grandissimo Ricky Tognazzi e la bellissima Simona Izzo, raccontino la storia della giovane Angela Lucanto. Diventata ormai maggiorenne, con l’ausilio di due giornalisti, la giovanissima siciliana ha voluto scrivere un libro, intitolato ‘Rapita dalla Giustizia’. Ed ha voluto ampiamente raccontare e, soprattutto, rendere nota la sua vicenda personale. Una vicenda che, come dicevamo precedentemente, è letteralmente dettata da un errore giudiziario.

Ecco. È proprio questa la storia che ha ispirato Simona Izzo e Ricky Tognazzi alla realizzazione de ‘L’Amore strappato’. Voi stasera cosa farete? La seguirete? Noi decisamente si. Anzi, non vediamo proprio l’ora.