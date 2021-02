Enzo Decaro è uno dei più grandi attori italiani, ma ha una moglie e quanti figli ha? Cosa sapere sulla sua vita privata.

Nato a Portici, a Napoli, il 24 Marzo del 1958, Enzo Decaro rappresenta uno dei più grandi esponenti della comicità napoletana. Attore televisivo e, maggiormente, di teatro, il buon Decaro decanta di un curriculum davvero impressionante. Certo, la sua carriera è iniziata proprio calcando il palcoscenico insieme ad altri due grandissimi attori del panorama artistico napoletano, ma molto presto il buon Decaro ha ampliato i suoi orizzonti. Nel 1981, infatti, dopo lo scioglimento del trio teatrale, l’attore napoletano fa il suo debutto al cinema. E, da quel momento, non si ferma più. Ma, badate bene, non facciamo riferimento soltanto ai film cinematografici in cui ha preso parte, ma anche a tutti quelli televisivi di cui è stato protagonista indiscusso. A partire, quindi, da ‘Una donna per amico’. Fino a ‘Provaci ancora Prof..’ e tanti altri ancora. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la carriera di Enzo Decaro è davvero impressionante. Ecco, ma la domanda sorge davvero spontanea: cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? In particolare, l’attore napoletano ha una moglie? E, poi, quanti figli ha? Siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo immediatamente.

Enzo Decaro ha una moglie e quanti figli ha? Cosa occorre sapere sulla sua vita privata

Dal punto di vista professionale e lavorativo, diciamoci la verità, sappiamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Dapprima come attore di teatro ed, in seguito, di film cinematografici e televisivi, Enzo Decaro decanta, senza alcun dubbio, di una carriera davvero impressionante. Ecco, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Se del suo lavoro sappiamo ogni cosa nel minimo dettaglio, cosa c’è da sapere, invece, della sua sfera sentimentale? In particolare, il buon Decaro ha una moglie? Oppure, ha dei figli? Purtroppo, le informazioni che abbiamo a riguardo, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. L’attore napoletano, infatti, è talmente riservato e ‘geloso’ della sua privacy che non sappiamo se sia ancora sposato o meno. Cosa sappiamo, invece, dei suoi figli? Su questo, carissimi lettori, possiamo darvi una risposta certa. Da quanto si legge sul web, sembrerebbe proprio che il buon Decaro sia padre di tre figli. Anche su di loro, però, le informazioni che abbiamo sono davvero pochissime. Non conosciamo, infatti, i loro nomi. E né tantomeno se c’è qualcuno che ha intrapreso la stessa strada di suo padre. Oppure no.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, le informazioni che abbiamo sulla vita privata di Enzo Decaro sono davvero minime. Eppure, diciamoci la verità, l’artista deve catturare l’attenzione del suo pubblico per il suo talento e carisma, non per la sfera sentimentale. Siete d’accordo?