Antonino Spinalbese ha parlato a 360 gradi della sua vita, del suo passato ai microfoni di Chi: l’hair stylist ha confessato la sua proposta a Belen Rodriguez, ecco le parole.

Belen Rodriguez si prepara a diventare mamma per la seconda volta mentre papà Antonino Spinalbese diventerà genitore per la prima volta! E’ lui il compagno della showgirl argentina: la loro storia è iniziata meno di un anno fa ma l’amore tra loro sembra essere a cinque stelle. Il giovane hair stylist classe ’95 è un personaggio lontano dalle luci dei riflettori: con Belen è entrato in un mondo totalmente nuovo, ha fatto difficoltà ad affrontare la notorietà che gli è piombata addosso improvvisamente. Il fidanzato della Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: sentite cosa ha raccontato!

Antonino Spinalbese, il retroscena sul suo passato e la proposta a Belen: confessioni a sorpresa

Antonino Spinalbese ai microfoni di Chi ha rivelato di aver avuto difficoltà nell’affrontare una notorietà improvvisa, arrivata con l’inizio della relazione con Belen Rodriguez. “Ho quasi chiuso in casa mia mamma e le mie sorelle perchè ho paura che vengano criticate o attaccate” sono state le parole del compagno dell’argentina. Antonino ha raccontato di essersi occupato a lungo delle sue sorelle, diventare papà non gli spaventa affatto: la sua vita non è stata facile, Spinalbese ha perso suo padre. “Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato, di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato’ e ho preso il buono di una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belén è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio” sono le parole dell’hair stylist a Chi, riportate da Fanpage.

Antonino viene da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di suo padre: “Fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei avuto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia”.

Retroscena inediti sulla vita di Antonino spuntano fuori solo adesso: il giovane ha parlato a cuore aperto tra le pagine di Chi. Spinalbese ha rivelato il momento esatto in cui ha capito di essersi innamorato di Belen Rodriguez. Dopo aver trascorso dei giorni insieme ad Ibiza, ha capito di amare la showgirl argentina: e così ogni giorno chiede alla modella di sposarlo. “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”.