Gomorra 5, l’annuncio di Salvatore Esposito: quando esce la serie

Salvatore Esposito pubblica un annuncio sui suoi canali social, riguarda Gomorra 5: ecco le parole dell’attore

Gomorra è una serie televisiva liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano e andata in onda per la prima volta nel 2014 su Sky Italia. La serie ha avuto un successo straordinario, sia in Italia che nel mondo. Nel 2014 è stata venduta in più di cinquanta paesi, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, America Latina, Scandinavia, Israele e Mongolia. Nel giugno del 2015, la distribuzione ha raggiunto un totale di 113 paesi e l’anno dopo è arrivata addirittura in 170 paesi. Il successo è andato oltre le aspettative dei registi. I paesi esteri hanno acquistato ovviamente anche i diritti delle altre stagioni. Nel nostro paese, la serie televisiva è giunta alla quarta stagione, ma nel frattempo sono in corso le riprese della quinta ed ultima stagione.

Gomorra 5, l’annuncio di Salvatore Esposito

Cresce l’attesa per la quinta ed ultima stagione di Gomorra – la serie. Le riprese stanno per giungere al termine. La quinta stagione è legata al primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, L’Immortale. Nella pellicola abbiamo visto cos’è successo dopo l’agguato sulla barca a Ciro Di Marzio. L’Immortale di Secondigliano è sopravvissuto e si è rifugiato a Riga, in Lettonia. Dopo una serie di peripezie, Ciro si è ricongiunto a Genny, che adesso avrà bisogno di lui per curare gli affari nel capoluogo campano. Marco D’Amore, dunque, torna protagonista nella quinta stagione, sia come attore che come regista. L’artista ha ormai la strada spianata anche dietro alla cinepresa. Poche ore fa, il suo amico e collega Salvatore Esposito ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social: “Gomorra 5 ha visto la fine delle riprese del maestro regista Marco D’Amore. Ora, però, Marco dovrà mandare Ciro l’Immortale sul set per completare gli episodi che mancano“.

#Gomorra5 ha visto la fine delle riprese del Maestro Regista @damoremarco ora però Makketiello dovrà mandare Ciruzzo l’immortale sul set per completare gli episodi che mancano 😎 !!! #nunsapitchevaspett Pubblicato da Salvatore Esposito su Mercoledì 10 febbraio 2021

Manca davvero poco, dunque, alla fine delle riprese della quinta ed ultima stagione di Gomorra. La serie televisiva potrebbe andare in onda in primavera sui canali Sky Italia. Gli amanti della serie tv non vedono l’ora. Cosa succederà nella quinta ed attesissima stagione? Il motto degli attori è sempre lo stesso: “Non sapete cosa vi aspetta“.