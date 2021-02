La Caserma, chi è Erika Mattina: età, fidanzata e dove l’abbiamo già vista

Erika Mattina è una delle protagonista de La Caserma: in questo articolo vi diciamo la sua età, chi è la fidanzata e dove l’abbiamo già vista

La Caserma è un reality show in onda in prima serata dal 27 gennaio su Rai 2. Il programma è basato sul format britannico “Lads’ Army“. La voce narrante della trasmissione è l’attore Simone Montedoro. I protagonisti del programma sono un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 23 anni, chiamati “reclute”, provenienti da tutta Italia e appartenenti alla cosiddetta Generazione Z, ovvero quella che non ha mai vissuto in un mondo senza internet e social media. Essi dovranno vivere per un mese in una struttura adibita a caserma militare a Levico Terme, in provincia di Trento. I ragazzi dovranno adattarsi ad un rigido percorso di formazione militare, rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti. Nel corso delle puntate, le reclute dovranno affrontare anche duri addestramenti, come percorsi ginnici, corse zavorrate, escursioni in esterna, arrampicate e traversate. I partecipanti della prima edizione sono: Naomi Akano, Martina Albertoni, Alessandro Badinelli, Denis Brioschi, Elia Cassandro, Emanuele Cimadoro, George Ciupilan, Carmelo Corsaro, Luca Ferettini, Andrea Fratino, Antonio Gennarelli, Omar Hussain, Nicholas e William Lapresa, Erika Mattina, Linda Mauri, Alice Paniccia, Simone Peroni, Matteo Rizzolo.

La Caserma, chi è Erika Mattina

Erika Mattina è una delle protagoniste de La Caserma, reality show in onda su Rai Due. Erika è nata il 21 luglio del 1997 ed ha 23 anni. Oltre ad essere una delle concorrenti del reality show, è anche un’influencer, scrittrice e soprattutto attivista. La ragazza, infatti, ha fondato insieme alla fidanzata la pagina social “Le perle degli omofobi” per combattere l’omofobia che la coppia subisce da anni. Erika è fidanzata con Martina Tammaro, di due anni più grandi di lei, dal 29 maggio del 2017. Martina ed Erika si sono conosciute nel programma televisivo “Furore”, dove entrambe erano figuranti. Martina ha raccontato di aver fatto lei il primo passo e di aver aspettato mesi di corteggiamento perché Erika si sciogliesse e le desse anche solo un bacio a stampo. Attualmente vivono ad Arona, in provincia di Novara, insieme alla famiglia di Martina. Erika, infatti, pare non abbia un buon rapporto con i suoi genitori. Dopo il coming out a 19 anni, infatti, la ragazza non ha accolto subito consensi e anche alcuni amici si sono allontanati da lei.

La protagonista de La Caserma si è laureata alla triennale di giurisprudenza e più precisamente in scienze dei servizi giuridici presso l’Università Bicocca di Milano. Insieme alla sua fidanzata ha scritto un libro, intitolato come la pagina che gestiscono sui social, dove raccontano in modo leggero la fatica che ancora nel 2021 si deve fare per avere una relazione senza discriminazioni.