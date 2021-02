Uomini e Donne, scoppia l’amore tra due ex corteggiatori: chi sono

Scoppia l’amore tra due ex corteggiatori di Uomini e Donne: in questo articolo vi sveliamo di chi si tratta

È nato l’amore tra due ex protagonisti di Uomini e Donne. I due sono apparsi molto vicini sui social e i fan ovviamente hanno pensato che tra di loro sia nata una bellissima storia d’amore. Entrambi hanno partecipato al dating show di Maria De Filippi, in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Di seguito vi sveliamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, scoppia l’amore tra due ex corteggiatori

Due ex protagonisti di Uomini e Donne si sarebbero fidanzati. Gli indizi corrono sui social, dove entrambi sono molto attivi. Stiamo parlando di Giulia Cavaglià e Federico Chimirri, ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi. Giulia ha corteggiato Lorenzo Riccardi ed è stata la ‘non-scelta’ del tronista. Federico, invece, ha corteggiato Sara Affi Fella e Nilufar Addati. I due sono apparsi molto vicini sui social. L’ex corteggiatrice ha postato alcune stories su Instagram in cui si mostra felice, mano nella mano con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato. La coppia pare stia trascorrendo una vacanza romantica in un grazioso chalet di montagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

Giulia si è da poco lasciata con Francesco Sole, famoso scrittore e influencer. I due sembravano una coppia felice, ma la loro relazione è terminata in malo modo. Nessuno dei due, infatti, ha mai chiarito i motivi della rottura, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato intendere un presunto tradimento da parte del suo ex fidanzato. Giulia ha infatti dichiarato: “Se parlo sei rovinato“. Adesso però, dopo mesi di burrasca, la Cavaglià sembra aver finalmente ritrovato il sorriso. Lei e il suo nuovo fidanzato non si sono mai incrociati nello studio di Maria De Filippi, ma è probabile che frequentassero gli stessi ambienti.