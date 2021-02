Valentina Carnelutti interpreta Francesca nella fiction su Canale 5, “L’amore strappato”: ricordate in quale famosissima serie tv l’abbiamo vista in passato?

Valentina Carnelutti fa parte del cast di ‘L’amore strappato’, la fiction in onda su Canale 5 da mercoledì 10 febbraio, in prima serata. Parliamo di una storia drammatica: per colpa di un errore giudiziario, una bambina di appena sette anni viene strappata dalla sua famiglia. La mamma interpretata da Sabrina Ferilli con coraggio e determinazione lotterà per riavere sua figlia con sé e per dimostrare l’innocenza del marito, interpretato da Enzo De Caro. Valentina Carnelutti interpreterà Francesca, madre adottiva della piccola Arianna. Parliamo di un’attrice molto nota al piccolo schermo: lavora come attrice, regista e doppiatrice. C’è una serie tv che l’ha vista molto presente, è impossibile dimenticarla. Ricordate tutti vero in quale fiction famosissima ha recitato? Vi spolveriamo la memoria!

Valentina Carnelutti, ricordate in quale famosissima serie tv l’abbiamo vista in passato?

Valentina Carnelutti è la magnifica attrice, fa parte del cast de ‘L’amore strappato’: nella fiction interpreterà Francesca, madre adottiva della piccola Arianna. Il famoso volto televisivo l’abbiamo visto in una serie televisiva che ha avuto un successo enorme: capito quale? Uno dei ruoli più noti al pubblico del piccolo schermo è quello di Veronica Colombo, la politica corrotta in Squadra Antimafia! Ha partecipato alla famosissima serie per ben tre stagioni: dalla quinta alla settima.

Valentina Carnelutti vanta una brillante carriera nel piccolo e grande schermo. Per ‘La pazza gioia’ è stata Finalista al Nastro Argento e candidata al David di Donatello. Ha ricevuto la candidatura al Nastro D’Argento nel 2016 come miglior attrice non protagonista per ‘Arianna’. Ha lavorato come regista e come doppiatrice: ha prestato la voce a famosissime protagoniste di film come Arta Dobroshi ne ‘Il matrimonio di Lorna’ e Sarah Polley in ‘La mia vita senza me’. La classe ’73 ha lavorato anche in teatro, dirigendo e scrivendo diverse pieces. E’ la figlia dell’attore Francesco Carnelutti: iniziò a recitare a teatro da piccolissima, non ancora sedicenne.