GF VIP 5, Dayane Mello contro un coinquilino: “Con me ha chiuso”

Dayane Mello si scaglia contro un coinquilino nella casa del GF VIP 5: “Con me ha chiuso”, ecco di chi si tratta

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 ha definitivamente rotto gli equilibri nella casa. L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha generato un grande caos. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati accusati di aver causato l’eliminazione della veterana della quinta edizione. Ad accusare i due gieffini, in modo particolare, è stata Dayane Mello. La modella brasiliana ha cercato di smascherare le strategie dei due coinquilini. La Mello, però, avrebbe voluto il sostegno degli altri coinquilini, ma non tutti si sono schierati contro Tommaso e Stefania.

GF VIP 5, Dayane Mello all’attacco: “Con me ha chiuso”

Dayane Mello, dopo aver metabolizzato il lutto del fratello, torna all’attacco nella casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana dopo la puntata andata in onda ieri sera si è scagliata contro Tommaso, reo secondo lei di aver provocato l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. La Mello avrebbe voluto l’appoggio dei suoi coinquilini, ma da parte di qualcuno ha trovato una netta opposizione. Tra questi figura anche Andrea Zelletta, che durante la diretta ha avuto anche un piccolo screzio con la brasiliana. Parlando con gli altri coinquilini, Dayane è stata lapidaria: “Con me ha chiuso“. La Mello, dunque, ha dichiarato di aver chiuso per sempre con Zelletta. L’ex tronista ha perso la stima della sua coinquilina e adesso, conoscendo la brasiliana, sarà dura la sua permanenza all’interno della casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La finale del GF VIP 5 è sempre più vicina e la tensione si taglia con il coltello. Il gruppo ormai si è sfasciato. Nella casa ci sono tante piccole fazioni. Da una parte ci sono Tommaso e Stefania, dall’altra Dayane e Giulia. Nel mezzo, invece, gli altri che prima o poi dovranno prendere una posizione.