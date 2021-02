Anticipazioni della puntata di Beautiful di Lunedì 15 Febbraio: dopo la scoperta che Thomas non è morto, Steffy si scaglia contro di lui.

Sembrava che tutto fosse finito e, invece, non è stato affatto così: Thomas è vivo! Hope e sua madre erano convinte che, dopo la caduta all’interno della vasca contenente dell’acido fluoridrico, il giovane stilista fosse morto. E, invece, no! Forrester junior è vivo e vegeto. Si, avete letto proprio bene! Non sappiamo cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, come è riuscito ad uscire dalla vasca. Fatto sta che è vivo. Ovviamente, la scoperta è stata davvero choc. E, com’è giusto che sia, ha gettato a tutti nello sconforto. In primis, Brooke e Ridge. La bella Logan era convinta che il suo figliastro fosse morto. Eppure, ha preferito non raccontare nulla a suo marito per proteggere sua figlia. Adesso che, però, Thomas è vivo lei non può fare altro che raccontare tutta la verità. Determinando, quindi, un’unica reazione di Ridge: porre fine al loro rapporto! Ecco, ma se questi sono i presupposti, siete curiosi di sapere cosa accadrà nella puntata di Beautiful di oggi, Lunedì 15 Febbraio? Stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che, come a tutte le altre precedenti, la puntata di quest’oggi sarà davvero imperdibile. Ma scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui

Beautiful, anticipazioni di Lunedì 15 Febbraio: resa dei conti tra Steffy e Thomas

Il ritorno di Thomas, diciamoci la verità, ha sconvolto davvero tutti. In primis, Hope. Che, sappiamo benissimo, era già decisa a recarsi dalla polizia. E confessare il tutto. Ma non solo. Anche tutte le persone intorno a lei, c’è da ammetterlo, sono rimaste sbigottite. Anche Liam, suo compagno, non è riuscito a comprendere pienamente le mosse della sua fidanzata. E, nonostante abbia fiducia in lei ed, ora più che mai, continua a starle accanto, ha seriamente paura per le sue intenzioni. Ed, ovviamente, di quelle di Thomas. Ma non è affatto finita qui. Stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che, nel corso della puntata di Beautiful di Lunedì 15 Febbraio, ci sarà anche un incontro/scontro tra il giovane Forrester e sua sorella Steffy. I due, infatti, si incontreranno. E daranno origine ad un durissimo scontro. In particolare, la giovane è seriamente arrabbiata con suo fratello. E, soprattutto, ci metterà tutta se stessa per fargli capire che, ormai, è giunto il momento di rinunciare definitivamente ad Hope. Cosa accadrà ancora? Non ci resta che seguire la puntata di oggi. Stessa ora ed, ovviamente, stesso canale!

Ancora prima di Uomini e donne, quindi, non dimenticati l’appuntamento con Beautiful. Vi assicuriamo: i colpi di scena sono più che garantiti.