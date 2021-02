L’abbiamo visto recitare ne ‘Il Commissario Ricciardi’, ma chi è esattamente Falco e, soprattutto, ricordate dove l’abbiamo già visto?

È la serie evento di queste ultime settimane, ‘Il Commissario Ricciardi’. Tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie televisiva della Rai si propone come un ottimo diversivo del Lunedì sera. Tra pochissime ore, lo sappiamo benissimo, andrà in onda il quarto episodio. Eppure, la nostra domanda è soltanto una: avete visto, nel corso del terzo episodio, Falco? Si, è proprio questo che vogliamo sapere da voi. Rispetto a tutti gli altri protagonisti principali, il giovane Falco è entrato in ritardo. E si è mostrato al suo pubblico italiano soltanto una settimana fa. Ecco, se però appena l’avete visto avete pensate che non ha affatto un volto sconosciuto, avete pienamente ragione. Dove l’abbiamo già visto? Sicuramente è questa la domanda che vi starete facendo in molti. Ebbene, siete proprio curiosi di saperlo? Ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minio dettaglio. Vi anticipiamo: è stato un volto di punta di una famosa serie televisiva. Scopriamo insieme i dettagli.

‘Il Commissario Ricciardi’, chi è Falco: dove l’abbiamo già visto?

Come dicevamo precedentemente, Falco è la new entry de ‘Il Commissario Ricciardi’. Mostratosi al pubblico italiano soltanto nel corso del terzo appuntamento, l’attore si propone come colui che deve guardare le spalle della bella Livia. Non sappiamo esattamente per quale motivo. E, soprattutto, da chi, anche se lui ha fatto riferimento al Dottor Noto e allo stesso commissario. Fatto sta che il suo ingresso nella serie televisiva ha conquistato davvero tutti. Ecco, ma vi siete resi conto che il suo volto non è affatto sconosciuto? Si, avete letto proprio bene: l’abbiamo visto in tantissimi altri film e, soprattutto, in una famosissima serie televisiva. Siete curiosi di saperne di più? Ebbene. L’attore che interpreta il ruolo di Falco ne ‘Il Commissario Ricciardi’ si chiama Marco Palvetti. Si, è proprio lui: il ‘temibile’ Salvatore Conte di ‘Gomorra’.

Cosa ci dite voi? Avevate capito che il bel Falco de ‘Il Commissario Ricciardi’ fosse Salvatore Conte di Gomorra?