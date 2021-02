Grande Fratello, ex concorrente torna single: lungo annuncio sui social

Una ex concorrente del Grande Fratello è tornata single nel giorno di San Valentino: ecco il lungo annuncio sui social

Ex concorrente del Grande Fratello torna single proprio nel giorno di San Valentino. L’ex gieffina ha pubblicato un lungo annuncio tra le stories di Instagram. Il messaggio ha spiazzato i suoi seguaci. L’ex concorrente del reality show ha svelato tutte le cause che hanno portato alla fine della sua storia d’amore. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando e vi mostriamo l’annuncio pubblicato sui social.

Grande Fratello, ex concorrente torna single: l’annuncio

Mariana Falace, ex concorrente del Grande Fratello, torna single: la modella e attrice ha annunciato la fine della sua storia d’amore attraverso le stories di Instagram. La Falace era fidanzata con Amadou Diawara, calciatore della Roma. La loro storia sembrava proseguire a gonfie vele, ma proprio nel giorno di San Valentino è arrivato l’annuncio che ha spiazzato tutti. Mariana ha dichiarato di essere tornata single e dunque di essersi lasciata con il centrocampista della Roma e della nazionale guineana.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un lungo annuncio, elencando le cause che hanno decretato la fine della sua storia d’amore. “Le persone spesso si espongono nelle loro storie, come ho fatto io” – esordisce la Falace – “E allora che male c’è quando una storia finisce? Ho avuto per tredici mesi un uomo magnifico, che mi ha amato in tutti i modi con cui una donna possa essere amata. Mi ha protetta, abbiamo combattuto e superato cose insieme. Purtroppo io nasco indipendente ed ho bisogno di un rapporto che nutre la mia anima ogni giorno. L’amore non può bastare, una relazione si basa su tanti fattori“. Il messaggio poi prosegue, annunciando appunto la fine della storia d’amore con Diawara. Il calciatore della Roma, nonostante la fine della relazione, ha regalato un bellissimo mazzo di rose alla sua ormai ex fidanzata. La modella e attrice ha postato la foto sui social, scrivendo: “Grazie di tutto“.