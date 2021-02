Dayane Mello questa sera è davvero incantevole: la brasiliana ha scelto un look pazzesco per la puntata in diretta del GF VIP. Vi sveliamo il valore di quell’abito!

E’ appena iniziata una nuova puntata del GF VIP. Il reality più amato dagli italiani è tornato in tv con la quarantesima puntata: anche questa sera, come di consueto, ci saranno sorprese e colpi di scena! Innanzitutto scopriremo chi sarà il terzo finalista: a chi darà l’immunità fino alla finale il pubblico da casa? La prima ad esser volata in finale è stata Dayane Mello, l’incantevole brasiliana che questa sera ha scelto un look da diva per la puntata in diretta. Ha catturato l’attenzione di tutti, anche quella di Alfonso Signorini che si è complimentato in diretta per l’abito scelto: conoscete il valore di quel look? Vi sveliamo ogni dettaglio!

GF VIP, look da diva per Dayane Mello: conoscete il valore di quell’abito?

Dayane Mello questa sera è davvero una diva: non appena iniziata la puntata ha saputo catturare l’attenzione di tutti mostrandosi con il look scelto. Anche Alfonso Signorini si è subito complimentato per le piume e per l’incantevole gonna: conoscete il brand ed il valore dell’outfit scelto dalla concorrente del GF VIP? Beh, intanto vi annunciamo che non è un abito intero, bensì parliamo di un top e di una gonna. Entrambi i capi sono del famoso brand The Attico ed il loro valore è piuttosto importante. Il top color lilla costa ben 2333 euro mentre la gonna lunga multicolor ha un valore di 990 euro.

Incantevole come sempre la brasiliana che sta facendo un percorso davvero incredibile nella Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime settimane resiste nel reality nonostante il lutto che l’addolora: suo fratello minore, Lucas, è morto in un incidente stradale. Per la brasiliana è stato davvero difficile affrontare l’accaduto. Per fortuna al suo fianco ha avuto i suoi inquilini della Casa che non l’hanno mai lasciata sola.