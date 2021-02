Lo ricordiamo come Scintilla, ma chi è esattamente Gianluca Fubelli? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Il pubblico lo ricorda sicuramente per la sue facce buffe e le sue esilaranti battute. Il suo romano colorito lo ha sempre contraddistinto regalandogli la notorietà a “Colorado cafè”. Nelle vesti di Turbotabbies, esattamente come Po, è entrato nel cuore del pubblico del Comedy show. La sua simpatia non ha certamente deluso il pubblico, poi, anche nelle vesti di Giulio Cesare Imperatore Maximo, che con il suo urlo “Romani” coinvolgeva il pubblico dello studio e di casa. Di recente, però, il Fubelli è stato anche protagonista di gossip per via delle vicende della sua ex fidanzata Elena Morali. Ecco cosa bisogna sapere del noto comico romano. Siete curiosi di conoscere la sua età, la sua carriera, libri e vita privata? Bene, allora procediamo nella lettura. Chi è Gianluca Fubelli? Età, carriera e vita sentimentale e forma fisica. Più volte lo abbiamo visto sul palco di Colorado Cafè, e ancor di più sui giornali di Gossip. Ma chi è realmente Gianluca Fubelli? Procediamo con ordine e entriamo maggiormente nel dettaglio.

Chi è Gianluca Fubelli? Età, carriera, vita sentimentale e forma fisica

Stando alle fonti del web, Gianluca è nato a Roma il 9 Aprile del 1973. Ha inaugurato la sua carriera come animatore turistico, ma prima ancora come odontotecnico. Ed è da qui che nasce il suo soprannome “Scintilla”, il nome che l’ha reso noto al famoso Comedy Show in onda su Italia Uno. La sua notorietà è dovuta anche alla lunga storia d’amore con la show girl e influencer Elena Morali. La relazione è iniziata nel 2016 ed è durata ben 5 anni. Una prima rottura è avvenuta nel 2018, dopo un tradimento di lei con l’ex naufrago Marco Ferri per poi riappacificarsi poco dopo ed arrivare alla definitiva rottura nel 2019 dopo la Morali dichiara di fronte tutta l’Italia di averlo tradito. IL tutto avviene nel salotto di Pomeriggio 5, dove l’ex pupa confessa alla D’Urso che la loro era una relazione aperta e che in concomitanza avesse una relazione parallela con Daniele di Lorenzo. Ma il Fubelli, di fronte a tale rivelazione si è sempre dimostrato dispiaciuto ma non rancoroso, prendendosi buone parte delle responsabilità riguardo la rottura della coppia. Attualmente, ha una fidanzata? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa!

Ciò che ha particolarmente conquistato di lui è stato sicuramente il suo dimagrimento. Grazie alla dieta Chetagonica, una delle più amate dalla star, è riuscito in 8 settimane a passare dai 100kg agli 87kg. Un vero traguardo per il comico romano, c’è da ammetterlo. Per quanto riguarda il suo profilo Instagram sappiamo che conta circa 135 mila followers sul quale condivide spesso i suoi sketch comici che l’hanno vista protagonista a Colorado.

Anche la sua carriera è stata piuttosto intensa. Ha esordito con “Turbolenti” nel 1998 insieme al suo collega Gianluca impastato. Oltre al cabaret ha avuto anche ruoli cinematografici con “Tutto molto bello” e “Area Paradiso” fino a diventare conduttore di Colorado nel 2017 con Federica Nargi e il suo amico Paolo Ruffini.