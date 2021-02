Che tempo che fa, altro colpo grosso di Fazio: chi sarà il prossimo ospite

Altro colpo grosso per Fabio Fazio, scelto il prossimo ospite di Che tempo che fa dopo Barack Obama: ecco di chi si tratta

Che tempo che fa è un programma televisivo di genere varietà e talk show trasmesso in origini su Rai 3, poi promosso prima a Rai 2 e poi a Rai 1 ed infine tornato su Rai 3 dal 27 settembre 2020. La prima puntata è andata in onda il 13 settembre 2003 e la trasmissione è sempre stata condotta da Fabio Fazio, anche autore del programma. Negli anni, Fazio è stato affiancato per un breve periodo da Ilary Blasi e generalmente da Filippa Lagerback e soprattutto Luciana Litizzetto. In seguito al clamoroso successo del programma, sono stati creati anche alcuni spin-off, quali Che fuori tempo che fa, in onda in seconda serata, e Che tempo che farà, in fascia preserale.

Che tempo che fa, altro colpo grosso: chi sarà l’ospite

Nel corso degli anni, Fabio Fazio ha ospitato moltissimi ospiti illustri nello studio di Che tempo che fa. Da Tom Hanks e Meryl Streep a Russell Crowe e Ryan Gosling, da John Travolta a Matt Damon, da Madonna a Charlize Theron, fino a Emmanuel Macron, i Coldplay e tanti altri ancora. Nella scorsa puntata è stato ospite Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti. Un vero e proprio colpo grosso per Fazio e ovviamente gli ascolti sono lievitati. Il conduttore e autore del programma, però, non si vuole fermare ed ha in serbo una nuova sorpresa per i telespettatori di Rai 3.

Nella prossima puntata di Che tempo che fa sarà ospite Bill Gates, filantropo e imprenditore statunitense. Gates, in questi mesi, ha finanziato la ricerca per i vaccini e ha più volte invitato tutti a sottoporsi al vaccino stesso. Sarà un’intervista importante, dunque, anche in tema Covid-19. Gates è uno degli uomini più importanti del pianeta e la sua intervista arricchirà sicuramente il programma condotto da Fazio. I telespettatori saranno sicuramente felici di questa notizia da poco giunta. Non vediamo l’ora di seguire l’intervista di Bill Gates rilasciata in esclusiva a Fabio Fazio.