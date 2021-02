Il GF VIP 5 ancora nel caos, questa volta c’entra Tommaso Zorzi: il finalista si è lasciato andare ad una frase choc su Giulia Salemi

La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Mancano dieci giorni all’attesissima finale, in programma lunedì 1° marzo. Sono già stati decretati tre finalisti: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Nel corso delle prossime puntate sapremo con certezza chi si giocherà il montepremi finale. Nel frattempo, però, la tensione si taglia con il coltello. Quattro mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia si fanno sentire. I concorrenti spesso perdono le staffe e si rendono protagonisti di sgradevoli scivoloni. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo nelle ultime ore.

GF VIP 5, frase choc di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi

Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non scorre buon sangue. I due, un tempo molto amici, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia hanno litigato. Quando si sono ritrovati entrambi al GF VIP 5 hanno cercato di recuperare il rapporto, ma ad oggi sembrano non esserci più margini. Tommaso sembra quello più ostinato tra i due. Il terzo finalista del reality show ha dichiarato guerra alla coinquilina e di certo non ci sta rendendo la vita facile all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore, Tommaso si è lasciato andare ad una frase choc sulla Salemi. Il finalista del Grande Fratello Vip ha infatti dichiarato: “Giulia beve come Amy Winehouse (deceduta il 23 luglio del 2011 ndr.). Quando esce le prenotiamo due settimane a San Patrignano“. Dichiarazioni assurde, che di certo non sono sfuggite al pubblico più attento. Sul web molti hanno criticato le affermazioni di Zorzi, chiedendo la squalifica del gieffino. Il televoto settimanale nel frattempo è sospeso e la produzione non ha ancora svelato il motivo. Potrebbe esserci un provvedimento in arrivo per uno dei concorrenti?