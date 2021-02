Davide Toffolo sarà uno dei concorrenti in gara a Sanremo 2021, ma cosa sappiamo di lui? Andiamo a scoprire i dettagli.

Con Amadeus al timone, Sanremo 2021 è finalmente pronto ed entrare nelle case degli italiani. Un po’ in ritardo rispetto agli scorsi anni, il Festival della canzone Italiana ritorna sul piccolo schermo della Rai. E negli ultimi tempo non si fa che parlare d’altro. Le condizioni in cui verrà trasmesso saranno abbastanza insolite considerato che probabilmente mancherà il pubblico. La vera anima dell’Ariston. Ma di certo non mancheranno le sorprese, che per ottemperare i disguidi dovuti a forze maggiori, saranno numerose. La curiosità, quindi, è tanta soprattutto sui social ma l’attesa è davvero breve in quanto la prima puntata del Festival verrà trasmessa in mondovisione Martedì 2 Marzo fino Sabato 6. Cinque imperdibili serate in cui si esibiranno i nuovi artisti pronti a far conoscere i loro inediti. Quanto ne volete sapere di più? La kermesse, come sempre, presenterà due gruppi di artisti: le nuove proposte e i Big. Tra questi ultimi c’è anche la presenza di Davide Toffolo, uni dei tre componenti della band “tre allegri ragazzi morti” che gareggerà insieme a Extraliscio con il brano “Bianca Luce Nera”. Ma cosa sappiamo di lui? Chi è Davide Toffolo? Andiamo a scoprirlo insieme

Chi è Davide Tuffolo, big in gara a Sanremo 2021: biografia, carriera, moglie e Instagram

La sua prima volta sul grande palco di Sanremo 2021 nella sfida che vedrà vincitrice la canzone migliore tra le 26 in gara. <<È il contrario del contrario, una canzone che si ribalta, che si rovescia.>> Il bianco e il nero, come le carte tagliate a metà con due volti rovesciati». Così il Toffolo racconta la sua canzone a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Soprannominato El Tofo, è nato a Pordenone nel 1965 e ha attualmente 56 anni. È laureato in disegno anatomico ed è stato considerato uno dei pionieri del fumetto italiano. E infatti lui che ha disegnato i fumetti e le maschere relative alla band di cui egli stesso fa parte “Tre allegri ragazzi morti”. Toffolo inizia a suonare negli anni 70 e fonda nel 1994 la band i Tre allegri ragazzi morti, non lasciando scoprire mai il suo viso in pubblico. Il suo viso, è infatti coperto da una maschera di teschio realizzata da lui stesso, e un costume da Yeti. Nel 1997 approda, insieme alla sua band, sulla scena musicale con l’album “MOSTRI E NORMALI”. Il gruppo viene amato e ricordato sopratutto per i suoi costumi e le maschere da teschi, segno distintivo di riconoscimento.

Sindacato è stato l’ultimo album della band e risale al 2019. Nel 2020, invece è uscito “Quando”, singolo di Davide. Dal suo profilo instagram scopriamo che conta circa 37,8 mila follower, un account per lo più artistico ricco di suoi lavori da fumettista. Dal social non si evince molto della sua vita privata. Sappiamo che ha una compagna ma non ne conosciamo l’identità, come del suo viso dello stesso eroe mascherato d’altronde. Sappiamo inoltre che ha una figlia di nome Zoe, che però non appare sui social.