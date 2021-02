Ronaldinho, gravissimo lutto per l’ex stella del Milan: è morta per complicanze dovute al Coronavirus, cos’è esattamente successo.

Un vero e proprio brutto momento quello che Ronaldinho sta vivendo in queste ultime ore. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che l’ex stella del Milan e del Barcellona sia stato colpito da un gravissimo lutto. La notizia, come dicevamo precedentemente, è stata prontamente condivisa dal campione portoghese. Attraverso un messaggio condiviso sul suo accoun ufficiale Twitter, infatti, il calciatore non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutto il suo immenso dolore per questa gravissima perdita. Sia con un messaggio davvero da brividi che con un immagine del profilo con lo sfondo completamente nero, in segno proprio di lutto, il buon Ronaldinho ha voluto annunciare la morte di una persona a lui molto cara. Di chi esattamente? Stiamo parlando della sua mamma. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la donna sia deceduta in seguito ad alcune complicanze dovute al Covid. Scopriamo tutti i dettagli.

Ronaldinho, gravissimo lutto: morta la mamma per Covid

Gravissimo lutto per Ronaldihno. Come dicevamo precedentemente, la mamma dell’ex campione è deceduta all’età di settantuno anni in seguito ad alcune complicanze sorte dopo aver contratto il Coronavirus. Ovviamente, non sappiamo esattamente come sia andata la dinamica dei fatti. E, soprattutto, cosa sia potuto accadere. Fatto sta che, stando a questo messaggio di Ronaldinho, sembrerebbe che la dolcissima mamma del calciatore sia morto proprio dopo aver contratto il temibile virus cinese. Il contagio, stando a quanto si apprende, sembrerebbe da rintracciarsi verso le fine di Dicembre scorso. Attraverso un messaggio condiviso sulla sua pagina Twitter, il campione ha annunciato la positività di sua madre al Coronavirus. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono passati esattamente due mesi. E, purtroppo, la situazione non è affatto migliorata. Anzi, purtroppo, è peggiorata. Tanto che, pochissime ore fa, il buon Ronaldinho ne ha annunciato la morte.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020

Un momento davvero doloroso, da come si può chiaramente comprendere. Ed è proprio per questo motivo che tutti i suoi sostenitori, appena appresa la tragica notizia, si sono stretti intorno a lui.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, arriva anche quello del Clube Atletico Mineiro, squadra in cui ha giocato dal 2012 al 2014. A queste e a tutti gli altri, si aggiungono anche le nostre condoglianze.