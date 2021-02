Scopriamo chi è Vittoria Ceretti, annunciata da Amadeus tra le co-conduttrici di Sanremo 2021: tutte le curiosità sulla super modella.

Sarà lei ad affiancare Amadeus durante una della serate del Festival di Sanremo 2021 ormai alle porte. Vittoria Ceretti è stata presentata in queste ore dal celebre presentatore e direttore artistico della storica kermesse canora. Una presenza che senza dubbio arricchisce quello che è già un panorama variegato e di alto livello. Tanti gli ospiti di questa edizione e tutti nomi importanti in veri settori, da quello artistico a quello sportivo. Dal 2 al 6 marzo l’Italia si fermerà anche quest’anno per gustare la manifestazione più importante della tv italiana. Nonostante le enormi difficoltà nell’organizzazione dovute alla situazione sanitaria, sicuramente Amadeus e Fiorello ci regaleranno per la seconda volta un evento indimenticabile. Scopriamo quindi chi è Vittoria Ceretti, giovanissima top model italiana che avremo modo di ammirare sul palco del prestigioso Teatro Ariston.

Vittoria Ceretti a Sanremo 2021: anni, carriera e quell’originale tatuaggio

Una bellezza spettacolare quella di Vittoria Ceretti che al Festival certamente conquisterà tutti. Nata a Brescia, questa splendida modella ha solo 22 anni. E’ nata infatti il 7 giugno 1998 e ha esordito nella moda nel 2012. Così giovane ma già una carriera ricchissima alle spalle. Ha giàè calcato le più importanti passerelle del mondo: New York, Londra, Milano e Parigi, sfilando per i marchi più celebri. Testimonial più volte per Dolce&Gabbana, la Ceretti è stata richiesta dai migliori stilisti: Chanel, Versace, Dior, Valentino tra gli altri. Suo il titolo di Model of the Year 2017, Vittoria è alta 1,77, e le sue misure sono 76-59-88. Riguardo alla sua vita sentimentale, è stata fidanzata con il rapper Tony Effe. Finita la relazione, si è sposata con il deejay Matteo Milleri ad Ibiza il 1 giugno 2020. Come molti avranno notato, la super modella ha un tatuaggio sul gomito con la forma di un piccolo alieno. Nulla di casuale, anzi. Il disegno da lei scelto ha un significato ben preciso. La bellissima 22enne ha spiegato infatti di essersi sempre sentita diversa, quasi un’ “aliena”.

Insomma oltre ad una notevole bellezza, anche un carattere molto indipendente, complimenti!