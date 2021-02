Sapete chi è Francesca Michielin? In questo articolo vi diciamo la sua età, la sua altezza, dove abita e altre curiosità sulla cantante

Francesca Michielin è nata a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 25 febbraio 1995. Ha 25 anni ed è una cantautrice e polistrumentista. Ha raggiunto il successo nel 2011, grazie alla vittoria nella quinta edizione di X Factor. In seguito ha vinto anche tre Wind Music Awards e si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo 2016, ottenendo l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Di seguito vi sveliamo altre curiosità sulla cantautrice.

Chi è Francesca Michielin

La Michielin ha iniziato molto presto la sua carriera musicale. A nove anni, infatti, inizia a studiare pianoforte, mentre a dodici inizia a studiare basso e a cantare in alcuni cori locali. A sedici anni partecipa alla quinta edizione di X Factor, dove trionfa nella categoria Under Donne capitanata da Simona Ventura. Il 6 gennaio 2012 viene pubblicato dalla Sony Music il suo singolo di debutto, Distratto, che raggiunge la prima posizione della rispettiva classifica e viene poi certificato disco multiplatino per le oltre 60.000 copie vendute. Il brano è il singolo apripista dell’omonimo EP di debutto, pubblicato in formato digitale e in formato fisico rispettivamente il 6 e il 24 gennaio. Nello stesso anno è ospite a Sanremo, duettando con Chiara Civello. Il 31 agosto 2012 viene pubblicato Sola, singolo che anticipa l’uscita del primo album in studio della cantante, intitolato Riflessi di me e pubblicato il 2 ottobre dello stesso anno. L’album si è avvalso della supervisione artistica di Elisa. La cantautrice collabora inoltre con Fedez ne Il cigno nero. In seguito collabora nuovamente con il rapper milanese nel brano Magnifico. Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Nessun grado di separazione, ispirato alla teoria dei sei gradi di separazione. L’artista si classifica al secondo posto, dietro gli Stadio. Poiché questi rinunciano alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, la quale spetta di diritto al vincitore del Festival, la Rai ha scelto la Michielin come rappresentante italiana. Per tale occasione, la cantautrice decide di partecipare al concorso con una versione ridotta e bilingue del singolo sanremese intitolata No Degree of Separation. Nel 2021 torna sul palco dell’Ariston di Sanremo in coppia con Fedez con il brano Chiamami per nome.

La cantautrice originaria di Bassano del Grappa è alta un metro e sessantacinque centimetri e pesa 60 chilogrammi. Riguardo alla sua vita privata, sappiamo che la cantante vive a Milano, ma spesso gira l’Italia per lavoro. La Michielin, inoltre, non disdegna di tornare a Bassano del Grappo, luogo dov’è nata e cresciuta anche artisticamente. La cantautrice pare inoltre sia fidanzata. Sui social non ama esporsi, ma nel salotto di Vieni da me non ha saputo mantenere l’imbarazzo di fronte alla domanda della conduttrice. La cantante sarebbe fidanzata con Khaled Levy, in arte Ramiro Levy, classe 1985 e frontman dei Selton. La band è nata da un gruppo di amici originari di Porto Alegre in Brasile che si conoscono a Barcellona. Insieme a lui ci sono Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ricardo Fischmann. La band è molto apprezzata nella scena underground meneghina.