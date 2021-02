Gli ex concorrenti del GF Vip di nuovo insieme in tv: in quale programma li vedremo prossimamente.

Manca pochissimo al termine di questa edizione del GF Vip. Lunedì 1 marzo andrà in onda la tanto attesa finale di questa lunghissima edizione. Che ha regalato emozioni e colpi di scena a non finire. Tra prolungamenti, ritiri, squalifiche e new entry, è stata un’edizione davvero scoppiettante. Merito soprattutto del cast messo su da Alfonso Signorini, per il secondo anno consecutivo al timone del reality. Un cast che, in parte, ritroveremo presto in tv, ma non al Grande Fratello. Alcuni degli ex concorrenti del reality infatti saranno ospiti della prima puntata di un’amatissima trasmissione Mediaset. Di cosa stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Gli ex concorrenti del GF Vip di nuovo insieme in tv: la super puntata speciale di Avanti un altro

Una notizia che farà impazzire i telespettatori del GF Vip, ma anche quelli di Avanti un altro! Si, perché le due trasmissione di “uniranno” e daranno vita da una puntata da non perdete. Il programma di Paolo Bonolis, infatti, sta per tornare in onda e, per farlo, Mediaset ha pensato ad una puntata speciale, in onda in prima serata e dedicata proprio ai protagonisti del GF Vip 5! Saranno proprio loro a partecipare al quiz, come dei veri e propri concorrenti. Chi ci sarà in studio? Sicuramente Elisabetta Gregoraci, che nelle sue stories di Instagram ha condiviso il momento trucco e parrucco prima della registrazione. Secondo quanto riporta Tv Blog, però, saranno tanti gli ex protagonisti del GF Vip che si metteranno in gioco nella trasmissione di Bonolis: da Matilde Brandi a Mario Ermito, da Patrizia De Blanck a Giacomo Urtis. E non mancherà Francesco Oppini, accompagnato dalla mamma Alba Parietti, che sarà opinionista. Con lei, in questo ruolo, ci saranno Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone.

Insomma, si preannuncia una puntata scoppiettante. Quando andrà in onda? La prima puntata di Avanti un altro di sera dovrebbe essere trasmessa domenica 11 aprile e prendere il posto di Live Non è La D’Urso. Oltre all’appuntamento in prima serata, ovviamente, il quiz di Bonolis e Laurenti andrà in onda anche tutti i giorni nella consueta fascia del preserale. Noi non vediamo l’ora, e voi?