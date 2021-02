Anticipazioni C’è Posta per Te, sabato 27 febbraio: due super ospiti nella prossima puntata, c’è anche l’amatissimo calciatore.

Un nuovo sabato si avvicina e, quindi, anche una nuova puntata di C’è Posta per Te. La trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori, che da tantissimi anni si emozionano con le storie raccontate in tv. Dalle richieste di perdono alla ricerca di un vecchio amore, o semplicemente un regalo per una persona speciale: è questo il giusto mix presente nel programma di Canale 5, che regala al pubblico brividi ed emozioni, ma anche risate e leggerezza. A rendere ancora più uniche le puntate ci pensano i super ospiti, sempre diversi, che sono presenti in studio. Ospiti che rappresentano la sorpresa che il mittente vuole fare al destinatario della posta, regalando un momento speciale. E anche nella puntata di domani sera ci saranno due ospiti davvero incredibili: un’amatissimo conduttore ed un calciatore che fa impazzire i suoi tifosi. Di chi parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Anticipazioni C’è Posta per Te, sabato 27 febbraio: chi sono i super ospiti della prossima puntata

Tutto proprio per una nuova puntata di C’è posta per te. Come ogni sabato sera, anche domani 27 febbraio 2021 Maria De Filippi vi terrà compagnia con le sue storie strappalacrime. E, come sempre, anche domani ci saranno due super ospiti, che regaleranno un’emozione magica ai destinatari della posta. Di chi si tratta? Ebbene, sono Gerry Scotti e Lorenzo Insigne! Due veri fuoriclasse nel loro campo, il conduttore e l’attaccante del Napoli saranno in studio per fare una sorpresa a qualcuno. Come sempre accade in questi casi, inizialmente l’ospite si nasconderà e il destinatario vedrà soltanto chi ha inviato la posta, senza sapere della sorpresa. Ad un certo punto, però, Maria De Filippi annuncerà l’entrata dell’ospite, che scenderà le scale e si siederà sulla poltrona del destinatario. Un momento da brividi, che riesce ad emozionare davvero tutti! Chi saranno i destinatari della posta che incontreranno lo zio Gerry e il mitico Lorenzo Insigne?

Per scoprire tutto non ci resta che attendere la puntata di domani sera! Appuntamento su Canale 5 in prima serata. Sarà un appuntamento imperdibile, non mancate!