Riuscite a riconoscere la bella bambina in questo scatto: oggi è una vera stella del panorama artistico italiano, un personaggio famosissimo e molto amato dal pubblico

La bella bambina ritratta in questa foto oggi è una stella della musica italiana, un personaggio famosissimo e molto amato dal pubblico. Se la somiglianza non dovesse essere sufficiente, gli indizi che vi stiamo per dare vi aiuteranno a capire di chi stiamo parlando. La protagonista dello scatto è nata a Torni nel 1945 ed è una straordinaria cantante, oltre che una talentuosa showgirl e attrice. Da adolescente ha dovuto lasciare la scuola e iniziare a lavorare per aiutare economicamente la famiglia. Grazie al padre, insegue la sua passione per il canto. Il suo immenso successo è la dimostrazione concreata dello straordinario talento di cui è dotata. La sua celebrità non si limita al nostro paese, ma è internazionale: ha inciso brani con etichette discografiche di molti paesi, come il Regno Unito, la Germania e la Francia.

Oggi è una stella del panorama artistico, qui era solo una bambina: la riconoscete?

Forse il fatto che l’immagine sia in bianco e nero potrebbe trarre in inganno. In effetti, l’artista di cui stiamo parlando è celebre per la sua capigliatura dalla splendida tinta rosso-aranciata. Doveroso anche ricordare che nel corso della sua carriera si è impegnata anche nelle vesti di attrice, sia per il cinema che per due miniserie televisive. Ha preso parte ad un numero incredibile di varietà e, questa sera, la vedremo ospite di “Il Cantante Mascherato” dove ci delizierà con la sua splendida voce. Avete capito di chi stiamo parlando? Ovviamente di Rita Pavone! Artista straordinaria e vera e propria stella italiana. A condividere questo scatto è stata la stessa cantante tramite il suo seguitissimo profilo Instagram un po’ di tempo fa. L’avevate riconosciuta? Ecco, invece, uno scatto recente: il sorriso è sempre lo stesso, non trovate anche voi?

Un’immagine che arriva dal passato della celebre artista, un vero tuffo nei ricordi!