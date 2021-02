Fedez e Chiara Ferragni hanno preso un’importante decisione sulla figlia: la coppia l’ha appena annunciato

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate in Italia. I due sono legati sentimentalmente dall’ottobre del 2016 e si sono sposati il 1° settembre del 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata riservata ad amici e parenti. Nel marzo dello stesso anno, a West Hollywood (contea di Los Angeles), è nato il loro primo figlio, Leone. La coppia viene spesso chiamata ‘Ferragnez’, nomignolo formato dal cognome di lei e dal nome d’arte di lui. Sono inoltre una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo, oltre che una delle più seguite sui social. La famiglia presto si allungherà. Dopo la nascita di Leone, infatti, Chiara e Federico aspettano una bambina.

Fedez e Chiara Ferragni, la decisione sulla figlia

Il nome della bambina è ancora top secret, anche se in una stories pubblicata su Instagram alla Ferragni è sfuggito il nome di ‘Rachele’. Si chiamerà così la bambina? Al momento non possiamo confermarlo con certezza. Ciò che invece sappiamo, come ha dichiarato la modella e influencer sui social, è che la nascitura avrà, come suo fratello, duo cognomi. La Ferragni infatti, durante una sessione di domande e risposte sul popolare social network, ha dichiarato: “Metterò entrambi i cognomi alla bimba perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”. Al contrario, la sorellina di Leo non avrà il doppio passaporto come lui. Leone Lucia infatti, essendo nato a Los Angeles, è cittadino statunitense, oltre che italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Attualmente la Ferragni è alla trentacinquesima settimana di gestazione. La famosa modella e influencer ha confidato ai suoi seguaci di desiderare ancora un parto naturale, sempre scegliendo l’opzione meno dolorosa dell’epidurale, come per la nascita di Leone. Stavolta il parto sarà in Italia, probabilmente a Milano. Chiara ha poi aggiunto sempre sui social: “Non riesco a credere che sarò mamma di due bambini il mese prossimo”.