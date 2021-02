Giulia Salemi ha già vinto un reality, spunta un retroscena davvero incredibile: ricordavate questo particolare? Scopriamo tutti i dettagli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giulia Salemi. Recentemente in onda su Canale per la sua seconda esperienza nella casa del GF Vip, l’influencer si è fatta ampiamente apprezzare nel corso di tutti questi anni. A partire, quindi, Dal Festival di Venezia. Fino a Pechino Express all’edizione del famoso reality di Canale 5 nel 2018. Eppure non tutti sanno che Giulia Salemi vinse un reality nel 2013 in cui si partecipava in coppia e andava in onda su “La 5”. Ricordavate anche voi questo retroscena? Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Giulia Salemi, il reality di esordio al quale partecipò e vinse: il retroscena

La sua doppia partecipazione al Grande fratello Vip ha fatto parlare molto di lei. Anche perché è stato il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato poi alla “Pupa e il secchione” a “Pechino express” e “Disconnessi on the road”, arrivando anche come finalista a “Miss Italia” nel 2014, dove arrivò terza. Ma sapete dove abbiamo già visto la bella Salemi? La nota Italo-iraniana partecipò ad un Reality in onda su La5 nel 2013. Condotto da Alessandra Barzaghi, accompagnata da Luca Mazzucchelli, psicologo e Federica Bosco, scrittrice rosa. Il suo nome era “Sweet Sardinia”, ambientato tra le spiagge incontaminate della Sardegna, 8 coppie di innamorati su un galeone si sfidavano, mettendo alla prova il loro amore. Un reality factual che prevedeva diverse prove di amore, abilità fisica e cultura, attraverso le quali si scopriva quale coppia era più affiatata.

Giulia insieme al suo fidanzato di allora, Luca bergamaschi vinse il reality, classificandosi primi. Da allora la carriera della Salemi è stata tutta in salita. Ad elogiarla, ovviamente non è stata solo la bellezza ma anche la grande determinazione che l’ha vista anche ambire alla competizione di bellezza più importante d’Italia. La sua grinta e risolutezza sono state evidenti anche nel programma televisivo “Pechino Express”, dove insieme alla madre Fariba, ha affrontato prove temibili e impensabili.