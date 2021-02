Nel corso del suo intervento a Domenica In, Amadeus ha svelato un inedito retroscena sul primo incontro con Zlatan Ibrahimovic.

Mancano pochissimi giorni all’inizio di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Ed è proprio per questo motivo che Amadeus, dapprima in compagnia con Fiorello, ha ampiamente raccontato qualche cosa in più a Mara Venier. In collegamento da Sanremo nel corso della puntata odierna di Domenica In, il direttore artistico di Sanremo 2021 non ha affatto potuto fare a meno di parlare di questa nuova edizione che partirà tra pochissimi giorni. E, soprattutto, di svelare qualche piccolo ‘retroscena’ in più. Nel corso della sua intervista a Radiotube, ad esempio, il conduttore ha voluto fare chiarezza sulle voci che lo volevano che abbandonasse il Festival ed ha anche svelato qual è stata la molla che gli ha dato la forza di continuare a credere in questa edizione. A Mara Venier, invece, il buon Amadeus ha svelato un inedito retroscena su Zlatan Ibrahimovic. Chiamato come ospite di questa settantunesima edizione, il campione rossonero sarà presente in tutte e cinque le serate del Festival. Ecco, ma perché ‘Ama’ l’ha scelto? Scopriamolo insieme.

Amadeus e Zlatan Ibrahimovic, il retroscena sul loro primo incontro

Nel corso della sua ospitata a Domenica In, seppure in collegamento da Sanremo, Amadeus non ha affatto potuto fare a meno di svelare qualche ‘chicca’ in più sulla settantunesima edizione che partirà a brevissimo. E così, oltre a parlare di tutto ciò che è successo prima e dei ventisei big in gara, il direttore artistico non ha perso occasione di poter esprimere la sua opinione su due ospiti fissi scelti proprio per la manifestazione. In primis, Achille Lauro. Su di lui, infatti, il conduttore ha raccontato di esserne fortemente attratto per le sue esibizioni. Che, sia dalla padrona di casa che da Amadeus, sono state definite vere e proprie perfomances. Invece, su Zlatan Ibrahimovic, il direttore artistico ha svelato un retroscena sul loro primo incontro. Dopo aver confermato di essere fortemente affascinato dal calcio, Amadeus ha anche asserito di essere impressionato dai grandi campioni. ‘Ho incontrato Zlatan la scorsa estate in un ristorante e sono rimasto colpito dalla sua storia. E, quindi, dall’uomo Ibrahimovic’, ha raccontato il conduttore alla padrona di casa.

‘Lì ho pensato di proporgli, ma senza alcuna speranza, di venire a Sanremo, ma non una sola volta. Ma di essere, invece, presente in tutte e cinque le sere. E lui dopo pochi giorni ha accettato con entusiasmo’, ha concluso Amadeus. Ecco, ma cosa farà il campione rossonero? Beh, al momento è ancora tutto un ‘mistero’. ‘Non mi dice cosa vuol fare’, finisce il conduttore.