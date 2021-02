Sapete che significa Bugo? Ve lo diciamo in questo articolo e vi sveliamo anche qual è il vero nome del cantante

Bugo è nato a Rho, in provincia di Milano, il 2 agosto 1973. Ha 47 anni ed è un cantautore e musicista. Dall’inizio della sua carriera, l’artista ha pubblicato 9 album. Nel corso degli anni, inoltre, ha personalizzato il suo stile musicale, arrivando a toccare molti generi diversi, tra i quali il rock, il blues, il folk, il pop, e altri ancora. È considerato il pioniere di un nuovo cantautorato italiano, dato che ha traghettato la canzone impegnata degli anni 1970 verso la disillusione degli anni 2000. Per questa ragione, nei primi anni Duemila fu definito con un neologismo come il “fantautore”. È inoltre uno dei più controversi artisti essendo, da una parte amato dai fan e da alcuni critici, ma dall’altra anche disprezzato e giudicato come un semplice atto di commedia da altri.

Bugo, che significa e qual è il vero nome

Il nome Bugo è ovviamente uno pseudonimo. Molti, durante la carriera dell’artista, si sono chiesti cosa significhi il nome scelto dal cantante e soprattutto quale sia il suo vero nome. Qualcuno ha pensato che lo pseudonimo fosse un’allusione o un’espressione dialettale, altri invece pensavo fosse legato a un passato lontano. In realtà, il motivo è molto più semplice di quanto si possa immagine. Lo pseudonimo dell’artista, infatti, è un nomignolo dato al cantante per via del suo cognome, Bugatti. Il vero nome del cantante è infatti Christian Bugatti. Lo pseudonimo nasce da una piccola contrazione, che il poliedrico musicista ha voluto trasformare in nome d’arte. Il 5 marzo del 2021 uscirà un album con il suo nome e cognome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bugo (@b_u_g_o)

Con il nome Bugo, l’artista ha costruito una carriera ricca di successi. Il nome del cantante è rimbalzato agli onori delle cronache durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione, l’artista abbandonò il palco dopo una lite con il suo partner Morgan.