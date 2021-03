Ad Amici, Francesca Dugarte arrivò ad un passo dalla vittoria finale di Amici: ecco come la ritroviamo oggi.

Francesca Dugarte fu una delle pupille della maestra Celentano. Il suo talento infatti spiccava nella danza classica e quando danzava incantava il pubblico. Come non ricordare l’armonia dei suoi movimenti. Arrivò al serale di Amici ma non solo. Riuscì ad andare in finale, arrivando però seconda classificata. Si distinse però nella categoria ballo. La ricordiamo non solo per le sue spiccate doti artistiche ma anche per la dolce storia d’amore con uno degli allievi dell’undicesima edizione, ovvero Marco Casteluzzo, in arte Wepro. Lui aspirante cantante. I due sono stati molto innamorati e infatti la loro relazione è durata anche dopo la fine del Talent, ed è poi terminata nel 2015 quando Francesca ha lasciato l’Italia. La ballerina, infatti, dopo il talent è stata ammessa alla scuola di danza americana Washington Ballet ed ha iniziato a danzare per l’Ohio per BalletMet. Ma come la rivediamo oggi?

Cosa fa oggi Francesca Dugarte, ex ballerina di Amici

Molti sono i fan di Amici che si chiedono che fine abbia fatto oggi una delle ballerine più talentuose passate per la scuola di Maria de Filippi. L’ex ballerina di amici, dopo una breve parentesi a Madrid dove ballava come professionista si è trasferita in America. In realtà dopo la essersi classificata seconda ad Amici, Maria De Filippi le fece la proposta di far parte del corpo di ballo dei professionisti. Ma per una serie di motivi, la ballerina non fu chiamata ad Amici nella seguente edizione. La Dugarte decise quindi di partire per l’America. Ed è qui che ha conosciuto il suo grande amore, il ballerino Jonathan Jordan con il quale è convolata a nozze e ha trovato lo sbocco per la sua carriera da ballerina. Ma non è tutto.

La ballerina venezuelana ha anche avuto un bambino “Alexander” mostrato in molti scatti del suo profilo Instagram. Francesca quindi vive lontano dall’Italia. Ha fatto della sua passione un lavoro e ha creato anche una dolcissima famiglia.