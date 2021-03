Can Yaman, ‘prova d’amore’ per Diletta Leotta: avete visto cosa ha fatto?

Can Yaman pronto a tutto per la sua Diletta Leotta: avete visto cosa ha fatto? Ecco la ‘prova d’amore’ dell’attore turco

La Leotta e Can Yaman sono senza ombra di dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. La loro storia d’amore, nata da poco, sembra essere diventata già molto importante. Pare infatti che l’attore turco sia pronto a chiedere la mano della conduttrice. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederli insieme, una coppia tanto bella quanto inusuale e per questo motivo anche abbastanza criticata. Tra i due è vero amore? Lo dirà solo il tempo, ma nel frattempo la coppia sembra fare sul serio.

Can Yaman, ‘prova d’amore’ per Diletta Leotta

Cosa succede quando il desiderio di tutte le donne e il desiderio di tutti gli uomini si mettono insieme? Diventano ovviamente la coppia più discussa del momento. È quello che è successo all’attore turco, protagonista con la soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, e alla conduttrice nonché prima donna di Dazn. I due sembrano fare veramente sul serio, nonostante molti non credano alla loro storia d’amore. L’attore turco pare sia addirittura pronto a chiedere la mano della sua nuova compagna.

Nel frattempo, Can, per dimostrare di essere pronto a tutto pur di conquistare definitivamente la Leotta, ha superato un’altra ‘prova d’amore’. L’attore turco ha infatti pubblicato una foto su Instagram, in cui compare insieme al fratello della Leotta. Can ha scritto: “Sfida per la mano della sorella“. I due, infatti, sono nella classica posizione del braccio di ferro. Chi avrà vinto? Probabilmente Can, come si deduce dal suo sguardo fiero. L’attore è dunque a convolare a nozze con la conduttrice televisiva. La coppia più chiacchierata del momento presto potrebbe finire nuovamente su tutte le copertine dei settimanali di gossip. E a voi piacciono?