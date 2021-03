Rosalinda e Andrea, incontro speciale fuori dalla casa: la foto sui social

Incontro speciale per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga fuori dalla casa: la foto pubblicata sui social network

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono una delle coppie nate durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice è entrata nella casa più spiata d’Italia fidanzata con Giuliano. Durante il suo percorso, però, ha iniziato a nutrire forti dubbi. L’ingresso nella casa di Zenga è stato come una scossa. Tra i due è stato come un colpo di fulmine. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha rispettato il momento di Rosalinda e si è avvicinato solo quando lei gliel’ha consentito. Una volta sbocciata la passione, però, i due non si sono più frenati.

Rosalinda e Andrea, incontro speciale fuori dalla casa

Da qualche giorno, i due ex concorrenti del GF VIP sono liberi di viversi la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Una volta uscita dalla casa, la Cannavò non si è mai staccata da Zenga. In questi giorni, inoltre, c’è stato un incontro speciale per loro. I due ex gieffini hanno incontrato Gabriel Garko, ex ‘finto’ fidanzato di Adua Del Vesco. L’attore ha pubblicato la foto dell’incontro sui social, scrivendo: “Da amico, vi auguro il meglio“.

Un incontro sicuramente emozionante per Adua. L’attrice incontrò Garko anche nella casa più spiata d’Italia. In quell’occasione, l’attore fece outing e rivelò che la storia con la Del Vesco in realtà era una ‘favola’. Adua ha vissuto tante ‘finte’ storie, tra tutte quella con Massimiliano Morra. La storia con Giuliano, invece, era vera, come sembra essere vera quella con Zenga. L’attrice, però, dovrà prima chiarire con il suo ex fidanzato, prima di viversi senza scrupoli o rimorsi la sua storia d’amore con il figlio dell’ex portiere della nazionale italiana.