A poche ore dall’inizio di Sanremo 2021, Fiorello si lascia andare a delle parole stupefacenti per il suo amico e collega Amadeus.

Mancano poche ore all’inizio della kermesse canora più importante della televisione italiana. L’attesa è davvero trepidante, forse più degli altri anni. Sarà perché per la prima volta non ci sarà il pubblico, sarà perché la gente è comunque costretta a restare in casa, fatto sta che tutti non vedono l’ora che inizi il Festival. Amadeus, dal suo canto ha dichiarato che lo spettacolo è assicurato e sarà un Sanremo all’insegna della rinascita. Durante la conferenza stampa, Amadeus ha inoltre affermato che i cantanti erano molto emozionati nelle prove. Questo dovuto soprattutto all’assenza dei concerti live durante l’anno. Alla conferenza stampa, inoltre non sono mancate le parole di Fiorello dedicate al conduttore, rassicurando i giornalisti che saranno 5 serate imperdibili. Esattamente di che cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

Sanremo 2021: le parole di Fiorello ad Amadeus in conferenza stampa

Un Sanremo diverso, pieno di norme anti covid ma che non fermeranno la musica. Che questo Sanremo possa essere una parentesi di serenità in questa dura emergenza che sta vivendo il nostro paese. Ad accompagnare le parole del conduttore in conferenza stampa, è stato Fiorello. Lo showmen si dice orgoglioso di affiancare Amadeus in questa stessa ma nuova avventura. Tutto sarà nuovo perché niente sarà come prima e quindi sarà una completa novità anche per loro. Non è di certo mancato il suo lato ironico. Fiorello ha infatti raccontato che uno spettacolo senza pubblico già l’aveva vissuto, ed era il suo perché nessuno era venuto, solo due fans. “Io e Amadeus siamo inseparabili”, aggiunge Rosario.

‘Devo fargli i complimenti: quello di quest’anno è un cast pazzesco di Sanremo e lui è riuscito a mettere insieme Orietta Berti e Willie Peyote’, ha detto il siciliano in onore del suo amico condottiero. Poche parole, quindi, ma piene di orgoglio. Si considerano due uccellini inseparabili che si capiscono al volo Fiorello ed Amadeus, infatti hanno confermato di non aver preparato nessuna gag. Quindi tutto ciò che accadrà sarà improvvisato. Noi non vediamo l’ora.