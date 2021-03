Grande Fratello, l’amatissimo ex vincitore sta per diventare papà: l’annuncio sui social è arrivato qualche ora fa.

È stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello. Anche perché è stato il vincitore della sua edizione! Parliamo di Andrea Hirai Cocco, che ha trionfato al GF 11, condotto da Alessia Marcuzzi. Madre giapponese, padre italiano, Andrea si distinse nella casa per la sua gentilezza e la sua educazione, caratteristiche che ha mantenuto per tutto il corso del reality. Reality durante il quale ha vissuto una storia con Margherita Zanatta. Oggi, a distanza di dieci anni dalla sua esperienza in tv, Andrea è felicemente legato a Teresa e proprio qualche ora fa, attraverso Instagram, l’ex gieffino ha annunciato a tutti che sta per arrivare Massimo, il loro primogenito! Una notizia splendida, quanto inaspettata, che ha riempito di gioia i followers dell’ex vincitore del GF. Diamo un’occhiata al dolcissimo post apparso su Instagram

Grande Fratello, l’amatissimo ex vincitore sta per diventare papà: “Manca poco”. il post sui social

“Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo”. È con questa parole che Andrea Cocco comunica ai fan su Instagram che sta per diventare papà! Una notizia splendida per l’ex concorrente del GF , vincitore del reality show di Canale 5 nell’aprile del 2011. Dieci anni dopo , Andrea è felicemente fidanzato con Teresa, che ha immortalato in questi scatti postati sul suo Instagram. Scatti in cui si vede lo splendido pancione della ragazza, in dolce attesa! Proprio così! Nel post non è specificato quando arriverà il bebé, ma dagli hashtag che Andrea ha aggiunto nella didascalia, è chiaro che non manca molto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cocco Hirai (@andreacoccohirai)

Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post: tantissimi i messaggi di auguri e affetto di amici e fan, che hanno voluto congratularsi con la coppia per la splendida notizia. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori: auguri papà Andrea e mamma Teresa!