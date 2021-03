Sanremo 2021 questa sera ha visto un piccolo ostacolo: durante un’esibizione Amadeus è stato costretto ad interrompere tutto e mandare la pubblicità.

E’ in corso la terza puntata del Festival di Sanremo 2021. La serata dedicata alle cover è iniziata alla grande ma qualcosa, pochi minuti fa, è andato storto. Quando si è in diretta tutto può capitare, qualsiasi imprevisto! Purtroppo un piccolo ostacolo ha costretto il conduttore ad intervenire. Amadeus ha bloccato l’esibizione di Fasma e Nesli mentre cantavano la canzone ‘La fine’. Per chi si fosse perso l’accaduto, siamo qui per svelarvi nel dettaglio cosa è successo in diretta.

Sanremo 2021, Amadeus costretto ad interrompere l’esibizione: cosa è successo

Durante l’esibizione di Fasma e Nesli, questa sera di 4 marzo 2021, nel terzo appuntamento del Festival di Sanremo, qualcosa è andato storto. Amadeus è stato costretto ad intervenire proprio durante la performance perchè uno dei microfoni degli artisti non stava funzionando. Il giovane Fasma si è trovato infatti a cantare senza microfono: i telespettatori da casa non hanno ascoltato la sua voce! Proprio per questo motivo il conduttore e direttore artistico è stato costretto ad interrompere l’esibizione per risolvere il problema tecnico. Ha lanciato la pubblicità così da poter tornare in diretta dopo aver risolto il problema ai microfoni.

Scaletta terza serata

Fino ad ora abbiamo già ascoltato i big Noemi, Francesco Renga, Fulminacci, Extraliscio prima di arrivare a Fasma. Il giovane si esibirà nuovamente con Nesli, sperando che tutto vada per il meglio. Seguiranno le altre esibizioni dei big in gara che cantano, questa sera, grandi canzoni d’autore della musica italiana insieme ad artisti italiani. Subito dopo Fasma e Nesli ci sarà Bugo con I pinguini tattici nucleari.