Fasma è uno dei cantanti di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ma sapete dove l’abbiamo già vista? Proprio lì.

Oltre ad essere l’edizione delle vere e proprie colonne portanti della musica italiana, questa settantunesima edizione può essere definita, senza alcun dubbio, come quelle delle new entry. Oltre ad Orietta Berti, Noemi e tantissimi altri veterani della manifestazione musicale italiana, ci sono davvero diversi artisti che, seppure giovanissimi, stanno facendo la storia della musica del nostro paese. Tra questi, c’è anche lui. Stiamo parlando proprio di Fasma. Classe ’96, il giovane Fabrizio, questo è il suo vero nome, inizia ad avvicinarsi al mondo della musica davvero giovanissimo. Pensate, aveva soltanto 13 anni quando, per la prima volta in assoluto, il romano inizia a scrivere le sue prime canzoni. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Fino ad avere la possibilità, esattamente il 2 Marzo del 2021, di esibirsi sul palco dell’Ariston. Ecco, ma sapete dove abbiamo già visto il giovane Fasma prima di qui? Scopriamolo insieme.

Fasma, dove l’abbiamo già visto prima di Sanremo 2021?

Insieme a Madame, Aiello, Coma Cose e tantissimi altri artisti di successo, anche per Fasma è la sua prima volta in assoluto sul palco di Sanremo 2021. Ecco, ma se, appena l’avete visto, avete pensato che il suo viso non vi è affatto nuovo, state tranquilli: avete pienamente ragione. Seppure, infatti, Fabrizio sia davvero giovanissimo, alle spalle ha una carriera tutta da premiare e da lodare. Ecco, ma dove abbiamo già visto il giovanissimo romano? Se anche voi l’avete pensate appena l’avete visto, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Sanremo 2021 non sia affatto la sua prima apparizione televisiva. Anzi, tutt’altro! Sembrerebbe, infatti, che, esattamente nell’estate del 2018, il giovane abbia preso parte ad un altro programma televisivo di successo. Di che cosa stiamo parlando? Ebbene. Facciamo riferimento al Summer Festival di quell’anno. Con il suo brano ‘Marylin M’, il giovane romano è riuscito a classificarsi al secondo posto nella sezione ‘Giovani’.

Voi ve lo ricordavate?