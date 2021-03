Perchè Fedez ha pianto a Sanremo 2021 non appena terminata l’esibizione? Spunta fuori la verità: ecco le parole del rapper a Il Corriere.

Sanremo 2021 vede sul palco per la prima volta Fedez. Il famoso rapper e la nota cantante Francesca Michielin sono in gara tra i Big con la canzone ‘Chiamami per nome’. Il duo ha scelto il Festival per tornare a cantare insieme, dopo i trascorsi: ricordiamo che ‘Magnifico’ e ‘Cigno nero’ interpretate proprio da loro, divennero vere e proprie hit. Nella prima serata di Sanremo 2021 Fedez e Francesca si sono esibiti sul palco dell’Ariston: l’enorme emozione dei due è stata evidente agli occhi di tutti, in particolare quella di Fedez è stata commentata dal web! Il rapper, ai microfoni de Il Corriere, ha svelato i motivi per il quale non è riuscito a trattenere le lacrime al termine dell’esibizione. Ecco le parole.

Sanremo 2021, perchè Fedez ha pianto? Il retroscena spunta fuori solo ora

Fedez al Festival di Sanremo 2021 è una vera sorpresa. Il famoso rapper insieme a Francesca Michielin è stato intervistato da Il Corriere. Il duo ha raccontato della loro esibizione a Sanremo, dei loro pensieri. C’è un dettaglio però che ha fatto chiacchierare tutti: Fedez al termine dell’esibizione nella prima serata del Festival è scoppiato in lacrime. Perchè? “Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione (per aver diffuso 9 secondi del brano sui social ndr)… Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo” sono le parole di Fedez.

Ricordiamo che Chiara Ferragni, la moglie di Federico Lucia, è in dolce attesa: presto i Ferragnez diventeranno genitori per la seconda volta! E’ in arrivo una sorellina per il piccolo Leo. Questo il video dell’esibizione di Fedez: