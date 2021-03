Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: il gesto subito dopo il GF Vip non passa inosservato; ecco cosa è apparso sui social.

Il GF Vip 5 è terminato da qualche giorno, ma i protagonisti di questa lunghissima edizione del reality sono rimasti nel cuore dei fan. Fan che, sui social, continuano a seguire le avventure dei ‘vipponi’. Usciti dalla casa, infatti, i concorrenti si sono riappropriati dei loro cellulari e sono tornati ad interagire con i loro followers. E tra i protagonisti assoluti di questa edizione ci sono, senza dubbio, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, il vincitore e la terza classificata. Una coppia che, dal primo giorno in casa, ha emozionato e divertito il pubblico, che per loro ha coniato il nome di “Zorzando”. Ebbene, anche fuori dalla casa i due amici non hanno alcuna intenzione di separarsi. “La portineria non chiuderà mai. Non vedo l’ora dei nostri taglia e cuci”, ha scritto Zorzi in una story di Instagram. E proprio su Instagram, dopo un po’, ha mostrato la prima chat di Whatsapp tra lui e la Orlando. Diamo un’occhiata!

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dopo il GF Vip: il gesto sui social fa impazzire i fan della coppia Zorzando

Il GF Vip 5 è finito, ma gli Zorzando continuano a far battere il cuore dei fan. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati due tra i concorrenti più amati di questa edizione. Non ha caso Tommaso è stato il vincitore e la Orlando si è classificata terza, subito dopo Pierpaolo Pretelli. Ed ora che le luci della casa si sono spente definitivamente, i fan non possono che seguire le vicende dei ‘vipponi’ attraverso i loro profili social. Dove, chi più chi meno, sta interagendo con i followers con storie, dirette e foto. E tra i più ‘social’ non poteva che esserci Tommaso, che già prima del GF era una star su Instagram: oggi il suo profilo ha raggiunto 1 milione e 700 mila followers ed è in continua crescita. È proprio lì che, nelle sue stories, Zorzi ha mostrato a tutti la prima conversazione Whatsapp con la sua Stefania! “Amore posso chiamarti dopo? POSSO? MA POSSO O NO?“, scrive Zorzi, e la risposta della Orlando è dolcissima: “Quando vuoi amore”. Insomma, anche fuori dalla casa, la coppia degli Zorzando è più unita che mai!

Se volete rivederli in tv, non perdetevi la puntata di sabato di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin si racconteranno proprio gli ex protagonisti del reality, Tommaso, Stefania e Pierpaolo. Appuntamento alle ore 16 su Canale 5!