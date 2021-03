Dayane Mello, ‘colpo basso’ a Rosalinda: avete visto cosa ha fatto?

Dayane Mello rifila un ‘colpo basso’ a Rosalinda Cannavò: avete visto cosa ha fatto una volta uscita dalla casa del GF VIP?

La modella brasiliana è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, Dayane ha stretto un’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, al secolo Adua Del Vesco. Le due donne hanno fatto innamorare i telespettatori del reality show. Tra di loro sembrava potesse nascere addirittura una storia d’amore. L’amicizia si è incrinata quando Rosalinda ha iniziato un flirt con Andrea Zenga. A quel punto Dayane, un po’ per gelosia un po’ per strategia, si è allontanata dalla Cannavò ed ha legato in modo particolare con Samantha De Grenet. Ad oggi sembra che l’amicizia tra le due donne sia giunte definitivamente al capolinea, nonostante il Grande Fratello abbia provato in tutti i modi a farle ricongiungere.

Dayane Mello, ‘colpo basso’ a Rosalinda: cosa ha fatto

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra essere giunta al capolinea. Le due donne, una volta terminata l’esperienza al GF VIP, non sono apparse insieme sui social. Proprio attraverso i suoi canali socia, la modella brasiliana ha rifilato un ‘colpo basso’ alla sua ‘ex’ amica. La Mello ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Elettra Lamborghini. Voi vi chiederete: perchè è un ‘colpo basso’ nei confronti di Rosalinda? Quelli che hanno seguito attentamento la quinta edizione del Grande Fratello Vip sapranno sicuramente che la Lamborghini aveva espresso apprezzamenti nei confronti della Cannavò. Le sue parole erano arrivate nella casa del GF VIP e Rosalinda aveva espresso ovviamente gradimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Una volta finito il reality show, però, la Lamborghini ha incontrato non Rosalinda Cannavò, bensì Dayane Mello. Le due hanno pubblicato post e stories sul popolare social network. Quale sarà stata la reazione della Cannavò?