Splendido annuncio di Tania Cagnotto, è nata la figlia Lisa: ecco il post pubblicato dalla tuffatrice sui social

Tania Cagnotto è una delle tuffatrici più forti nella storia della nazionale italiana di tuffi. È l’unica donna, infatti, ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. Alle Olimpiadi di Rio del 2016, la Cagnotto si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d’argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé. Lei e Francesca hanno formato per anni una delle coppie più forti dello sport agonistico. La Cagnotto ha annunciato il suo ritiro nel maggio del 2017, salvo poi tornare sulla piattaforma due anni dopo in vista di una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La pandemia di Covid-19, però, ha complicato i piani della tuffatrice. Le Olimpiadi, infatti, sono state spostate al 2021. La Cagnotto ha annunciato il definitivo ritiro nell’agosto del 2020, quando ha scoperto di essere incinta.

Tania Cagnotto, è nata la figlia Lisa

Era l’agosto del 2020 quando la Cagnotto sconvolgeva il mondo dello sport con un annuncio tanto bello quanto inaspettato: “Ebbene si, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me”. La nazionale perdeva una delle migliori tuffatrici della sua storia, se non la migliore in assoluto. La Cagnotto, però, ha lasciato per un motivo ben preciso ed è stata sicuramente giustificata. La tuffatrice aveva scoperto di essere incinta e per questo aveva deciso di mettere da parte le sue ambizioni.

A distanza di sette mesi da quell’annuncio, la Cagnotto annuncia di essere diventata mamma per la seconda volta. “Ce l’abbiamo fatta” – scrive felice sui social – “dopo ben nove giorni di ritardo, la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia“. Lisa farà compagnia a Maya, la prima figlia della tuffatrice e di cui presto potrebbe diventare l’allenatrice.