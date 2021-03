Temptation Island, è finalmente arrivato l’annuncio tanto atteso: la notizia è davvero fantastica ed ha reso felici davvero tutti.

È uno dei programmi più seguiti d’estate, Temptation Island. Dapprima con il nome ‘Vero Amore’ ed, in seguito, con quello che conosciamo tutti, il programma di Maria De Filippi continua a macinare incredibili ascolti anno dopo anno. Con protagoniste indiscusse ben sei coppie senza figli e senza alcun matrimonio, il docu-reality si propone come un ottimo modo per fare capire a ciascuno dei suoi protagonisti il suo sentimento per il proprio o la propria parteners. E, diciamoci la verità, quante coppie, nonostante stessero insieme da tantissimi, sono scoppiate proprio sull’isola delle tentazioni? Beh, tantissime! Badate bene, però: le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui! Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla pagina ufficiale del programma, è stato condiviso un annuncio che, senza alcun dubbio, era davvero tanto atteso da tutti i suoi telespettatori. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, noi non vediamo l’ora.

Temptation Island, l’annuncio tanto atteso: notizia a sorpresa

A distanza di pochissimi mesi dalla fine della settima stagione di Temptation Island, proprio qualche giorno fa, è arrivato l’annuncio tanto atteso. A diffonderlo sui social e, quindi, ad informare tutto il pubblico italiano è stato proprio il canale social ufficiale del programma. Attraverso un post condiviso su Instagram, infatti, il docu-reality delle coppie ha fatto sapere una notizia davvero fantastica. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: si stanno scaldando i motori per la prossima stagione. Ovviamente, sia chiaro: al momento, non possiamo darvi alcuna informazione in più in merito. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che la redazione di Temptation Island abbia iniziato ad aprire i casting. E questo ultimo post ce lo conferma a gran voce. ‘Vuoi partecipare a Temptation Island? I casting sono aperti’, recita il messaggio scritto a corredo di questo annuncio tanto atteso.

Siete una coppia da tantissimo tempo e volete dare una scossa alla vostra relazione? Temptation Island fa proprio al caso vostro. Provateci!