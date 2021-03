Elettra Lamborghini, ‘frecciatina’ a Sanremo: le sue parole

Elettra Lamborghini lancia una ‘frecciatina’ al Festival di Sanremo 2021: ecco le sue parole pubblicate sui social

La Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. Il suo successo è iniziato con il singolo Pem Pem, divenuto in breve tempo una hit mondiale. Elettra è divenuta poi un personaggio televisivo, partecipando a svariati programmi, molti girati soprattutto in altri paesi. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen ed ha avuto un discreto successo nel nostro paese. La Lamborghini ha preso parte inoltre alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La canzone è stata una delle più streammate della manifestazione canora. La Lamborghini è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di sei milioni di seguaci. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo, oltre che dall’Italia. Molti fan provengono soprattutto dalla Spagna e dall’America Latina.

Elettra Lamborghini, ‘frecciatina’ a Sanremo

Elettra manda una ‘frecciatina’ alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La cantante ha pubblicato una foto sul popolare social network in cui indossa una maglia con su scritto: “Sanremo era meglio l’anno scorso“. L’artista ha poi commentato nella descrizione: “La verità fa male. Solo perchè c’ero io“. La Lamborghini ovviamente stava scherzando, infatti poi ha aggiunto: “Si fa per ridere ovviamente, mi conoscete“. La Lamborghini poi ha dichiarato per chi fa il tifo: “Io comunque sono team Orietta Berti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La Lamborghini sta seguendo con attenzione la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La cantante ha perso solo una puntata, quella di ieri sera, come spiegato tra le stories del popolare social network. Elettra fa il tifo per Orietta Berti, in gara nella manifestazione canora con il brano “Quando ti sei innamorato“.