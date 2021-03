Che tempo che fa, Fabio Fazio conduce da casa in collegamento: il motivo della sua assenza in studio.

Una puntata diversa dalle altre, quella di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 7 marzo 2021. Una puntata che Fabio Fazio ha condotto da casa, attraverso un collegamento video, lasciando alla scrivania Luciana Littizzetto. Il motivo dell’assenza del conduttore è stato spiegato proprio in puntata: non c’entra il Covid, come qualcuno potrebbe pensare. C’entra invece l’operazione che Fabio Fazio ha subito nei giorni scorsi. I telespettatori del programma di Rai Tre ricorderanno che la scorsa puntata della trasmissione, quella prevista per il 28 febbraio, non è andata in onda, a causa di un delicato intervento chirurgico a cui il conduttore si è dovuto sottoporre. “Devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, aveva annunciato nella puntata del talk del 21 febbraio. Quando tornerà in studio? Le sue parole nella puntata di oggi.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Che tempo che fa, Fabio Fazio conduce da casa in collegamento: ecco perché

Fabio Fazio ha condotto da casa la puntata di questa sera di Che tempo che fa. Al suo posto, alla scrivania, la fedele compagna Luciana Littizzetto. Il giornalista è ancora a riposo dopo il delicato intervento al quale si è sottoposto, a causa del quale era stata annullata anche la puntata del 28 febbraio. “È andata così: la cosa è stata più impegnativa di quello che mi aspettavo. Per fortuna lo spavento è passato, ma quando si va a toccare la zona della trachea…devo stare un po’ attento”, queste le parole del conduttore, che questa sera ha adottato la modalità dello “smart working”. Ma quando potremo vederlo di nuovo in studio? Durante la puntata di questa sera, Fazio ha spiegato che potrebbe saltare anche la prossima puntata: se così fosse, il suo ritorno sarebbe previsto per domenica 21 marzo. Fino al suo rientro, ovviamente, la scrivania sarà affidata a Luciana Littizzetto.

In attesa di rivederlo in studio, i nostri migliori auguri di una veloce guarigione a Fabio Fazio.