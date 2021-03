Fino all’ultimo battito, nuova serie Rai: protagonisti due attori amatissimi

Fino all’ultimo battito è una nuova serie tv in onda presto sui canali Rai: protagonisti due attori amatissimi dal pubblico

Novità in casa Rai: presto arriverà una nuova serie televisiva e i protagonisti saranno due attori amatissimi dal pubblico italiano. Ovviamente non saranno gli unici, dato che il cast appare stellare. Tantissimi nomi forti, molti già famosissimi. La nuova serie tv si intitola Fino all’ultimo battito. Di seguito vi diamo maggiori informazioni sul nuovo prodotto in onda presto sui canali Rai.

Fino all’ultimo battito, la nuova serie tv della Rai

È in arrivo sui canali Rai una nuova ed avvincente serie televisiva. Si intitola Fino all’ultimo battito ed ha un cast eccezionale. Le riprese sono quasi terminate e sono durate circa ventuno settimane. La serie tv è ambientata in Puglia, in particolare a Lecce. È coprodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment per la regia di Cinzia TH Torrini. I due protagonisti principali saranno interpretati da Bianca Guaccero e Marco Bocci, due attori amatissimi dal pubblico italiano. Bocci interpreta il giovane cardiochirurgo Diego Mancini, primario del Policlinico di Bari. Il cast non conterà solo sulla presenza dei due attori: ci saranno, infatti, anche Violante Placido e Fortunato Cerlino. La Placido sarà la rivale in amore della Guaccero, mentre Cerlino interpreterà – anche qui dopo Gomorra – uno spietato boss che si trova in prigione in regime di carcere duro. Le vite del dottore e del carcerato si incroceranno e il primo sarà messo a dura prova. Tra colpi di scena e un finale imprevedibile, la serie racconta la battaglia disperata di un uomo che cerca di salvare la sua famiglia e recuperare la sua integrità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La nuova serie televisiva andrà in onda l’anno prossimo. Ci saranno sei puntate in onda ovviamente su Rai Uno. Nel frattempo, Bianca Guaccero ha salutato l’ultimo ciak con un lungo post sul suo account Instagram: “Ultima scena della serie. Volevo ringraziare tutta la troupe formata da grandi professionisti, che negli anni ritrovo come se fossimo una grande famiglia di viaggiatori”. Marco Bocci ha invece scritto: “Ci vediamo presto“, postando una foto in camice.