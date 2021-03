Paul Gascoigne è il prossimo naufrago de L’Isola dei Famosi: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex calciatore! Carriera e curiosità sulla sua vita.

L’Isola dei Famosi 2021 sta per cominciare. I naufraghi scelti per questa nuova edizione sono pronti a volare in Honduras per vivere un’avventura indimenticabile. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine sfidando la fame, gli ostacoli, la convivenza, sfidando anche se stesso? L’incantevole Ilary Blasi accompagnerà i naufraghi nel loro viaggio: la conduttrice sarà accompagnata da due opinioniste, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi! Massimiliano Rosolino sarà invece l’inviato speciale. Sono ormai tutti pronti a partire, ma voi sapete chi è entrato a far parte del cast? Anche Paul Gascoigne, il famoso allenatore di calcio, ex calciatore inglese! Tutti gli appassionati di calcio ricorderanno il suo soprannome, Gazza! E’ considerato uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione: il centrocampista è stato però, purtroppo, spesso vittima di infortuni. Dopo il suo ritiro dalla carriera agonistica, inoltre, è stato spesso citato tra le cronache per via dei suoi problemi di alcolismo. Volete saperne di più? Siamo qui per raccontarvi di Paul Gascoigne, il nuovo naufrago de L’isola dei Famosi!

L’Isola Dei Famosi, Paul Gascoigne: carriera, i problemi con l’alcol e come ne è uscito

Paul Gascoigne è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Parliamo di un ex calciatore, classe ’67, nato a Gateshead, città inglese. L’infanzia di Paul, si legge nella sua biografia, è stata segnata dai problemi di salute del suo papà: quest’ultimo cominciò a soffrire di crisi epilettiche. Paul iniziò a sviluppare disturbi, tanto da essere preso in terapia. All’età di 15 anni decise di entrare nel mondo del calcio, anche per aiutare la sua famiglia. E’ cresciuto nel settore giovanile del Newcastle: è approdato in prima squadra nell’85. Al Tottenham Hotspur ha raggiunto l’apice della sua carriera!

Contro il Nottingham Forest è stato vittima di un grave infortunio, è rimasto fermo e lontano dal campo di calcio per un’intera stagione. Nel ’92 diventa un giocatore della Lazio: dopo due anni con la maglia biancoceleste, un altro infortunio lo mette a rischio. Paul, chiamato ‘Gazza’, resta fermo per un altro anno. Passa ai Rangers, poi nel Middlesbrough, nell’Everton, nel Burnley. Ha chiuso la carriera con il Boston United: si è ritirato nel 2004. Nel 2005 è diventato allenatore dei Kettering Town ma dopo 39 giorni, si legge, è stato allontanato a causa dei suoi problemi con l’acol.

Dopo il ritiro

Dopo il ritiro Paul Gascoigne iniziò a star male: nel 2007 è stato operato d’urgenza allo stomaco per un’ulcera perforante. L’anno successivo fu ricoverato a causa di due incidenti avvenuti in alberghi: la sua salute mentale peggiorò, con depressioni ed ansie. Tentò anche il suicidio in un hotel di Londra. Lo portarono in un centro di riabilitazione per disintossicarsi dal consumo di Red Bull, dall’alcol: quest’ultimo gli provocava anche allucinazioni. Nel 2010 decise di curarsi con la crioterapia: stava per diventare allenatore del Garforth Town ma fu successivamente arrestato per droga. Nel 2013 è stato colpito da una crisi cardio respiratoria e le sue condizioni sembravano davvero gravi: guarito dalla malattia, decise di riprendere in mano la sua vita, la realtà.

Oggi

Oggi Gazza ha 53 anni, vive a Bournemouth ed ha risolto tutti i suoi problemi: ha sconfitto la dipendenza con un rimedio drastico e costoso. Si è sottoposto ad un intervento anni fa: gli hanno cucito all’interno dello stomaco dei pellet che creano un forte dolore se si beve alcol. E’ pronto a vivere una nuova avventura, come naufrago de L’Isola dei Famosi!

Gascoigne ha sposato Sheryl, un volto televisivo inglese, nel ’96. Dopo due anni la loro storia è giunta al capolinea. Dalla loro unione è nato un figlio.