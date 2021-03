Titanic, Jack Dawson è realmente esistito? La verità sul protagonista del celebre film di James Cameron.

È uno dei film più amati di sempre e forse la storia d’amore più bella mai raccontata al cinema. Uno di quei film che, potresti rivederlo anche un milione di volte, non smetterai mai di commuoverti. Parliamo di Titanic, la celebre pellicola del 1997 diretta da James Cameron. Un film che è diventato un vero e proprio colossal, grazie anche al talento straordinario di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che hanno interpretato i protagonisti Jack Dawson e Rose Una storia d’amore nata durante il viaggio inaugurale del RMS Titanic, in mezzo all’oceano Atlantico. Un viaggio che si rivelerà una tragedia: a causa di uno scontro con un iceberg, il Titanic affonderà. E tra le vittime della tragedia c’è anche lui, Jack. Ma in tanti, negli anni, si saranno chiesti: il protagonista del film è esistito davvero o è un personaggio inventato? Ecco la verità sull’amatissimo volto del cinema.

Titanic, Jack Dawson è realmente esistito o è un personaggio inventato? Ecco la verità

Jack Dawson è uno dei personaggi più amati della storia del cinema. Lo sguardo di un Leonardo DiCaprio più bello che mai, agli inizi della sua carriera, resterà per sempre nel cuore di chi ha visto e rivisto il meraviglioso film di James Cameron. Un film che racconta la storia d’amore tra Jack e Rose. Una storia dal finale tragico, ma che a distanza di tanti anni continua a far sognare intere generazioni. Ma in tanti si chiederanno: i protagonisti di Titanic sono realmente esistiti? Ebbene, nonostante lo scenario del film sia un episodio drammatico realmente avvenuto, la storia d’amore tra Jack e Rose è frutto dell’invenzione degli sceneggiatori. Anche gli amatissimi Jack e Rose, quindi, non sono mai esistiti. Quello che non tutti sanno, però, è che a bordo del Titanic vi è realmente salito un J. Dawson, in quella tragica notte dell’incidente. Si trattava però di Joseph Dawson, probabilmente originario di Dublino, una delle vittime della tragedia.

Per emozionarvi ancora e per sempre sulle note di My heart will go on e la voce di Celine Dior, sintonizzatevi questa sera, 8 marzo 2021, su Canale 5 in prima serata, dopo Striscia la Notizia. Preparate i fazzoletti!