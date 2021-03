Cosa offre Yoox e come risparmiare sugli acquisti dall’e-shop

Apparso per la prima volta online nel 2000, Yoox è ormai entrato a far parte del novero degli eShop più noti nel campo della moda. In realtà, il successo riscontrato negli anni è anche frutto della presenza, all’interno del suo catalogo, di articoli d’arte e di design, cui vanno ad affiancarsi idee stuzzicanti per l’arredamento. Dal sito ufficiale, in particolare, è possibile acquistare capi d’abbigliamento per uomo, donna e bambino realizzati da alcuni dei marchi più rinomati del mercato.

Gli oggetti di design, dal canto loro, nascono da collaborazioni esclusive con artisti di fama internazionale. Dalla vivacità degli articoli inseriti nella sezione denominata “8 by Yoox”, ai capi eco-frendly della categoria “Yooxygen”, fino alle ultime novità proposte nella sezione “Pop-up Store”, le opzioni disponibili per arricchire il guardaroba, e non solo, sono moltissime. Ma come massimizzare il risparmio acquistando su Yoox?

Saldi invernali ed estivi Yoox

È la sezione “Saldi” di Yoox, raggiungibile direttamente dalla pagina iniziale del sito ufficiale, la sezione che racchiude alcuni degli articoli in catalogo proponendoli a un prezzo fortemente ribassato rispetto a quello di listino. Nei classici periodi dei saldi, quindi tra gennaio e febbraio e, in estate, nei mesi di luglio e agosto, visitando questa sezione si potranno acquistare articoli di qualità spendendo molto meno del previsto. Per maggiore comodità l’shop ha scelto di suddividere le proposte in 4 sottocategorie: “New on Sale”, “Pezzi unici in saldo”, “Sotto i 100”, “Top brand in saldo”.

Inoltre, chi lo desidera ha l’opportunità di filtrare i risultati in base a prodotto, prezzo, marca, taglia e altre caratteristiche. In inverno, ad esempio, l’armadio sarà pronto a ospitare capi come bomber, giacche, pullover, stivali e sneakers scontati fino all’80%. Nei mesi più caldi, invece, la sezione ospita vestiti leggeri in cotone, pantaloncini, costumi da bagno, sandali e collane colorate, sempre a prezzo di saldo.

L’App Yoox

Le persone che, per lavoro o impegni di famiglia, non dispongono di tempo sufficiente per dedicarsi agli acquisti online, possono approfittare dell’App Yoox, disponibile sia per Android che per il sistema operativo iOS. Scaricandola e installandola, infatti, sarà possibile effettuare ordini dal proprio smartphone, velocizzando le operazioni. Ma scegliere la App è vantaggioso anche per altri motivi: ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità inserite in catalogo e, soprattutto, godere di promozioni dedicate a chi acquista da mobile.

Codici sconto Yoox

Senza ombra di dubbio, i codici sconto Yoox rappresentano una delle novità più interessanti nel mondo degli acquisti online degli ultimi anni. Tali codici, equiparabili sul piano del risparmio ai tradizionali buoni cartacei, costituiscono una forma promozionale gratuita, offerta ormai da numerose piattaforme online, che consentono di beneficiare di sconti elevati sugli acquisti in Rete. In alcuni casi, in luogo degli sconti, i coupon in oggetto hanno come risultato l’azzeramento delle spese di spedizione, o l’invio di articoli in omaggio.

Con un codice sconto Yoox rinnovare il guardaroba sarà ancora più piacevole e, soprattutto, conveniente. Come attivarlo? Cliccando su una delle promozioni disponibili, copiare la stringa alfanumerica che le accompagna, raggiungere il sito ufficiale Yoox e inserire i prodotti desiderati nel carrello virtuale. Conclusa questa fase, nella pagina che riepiloga gli articoli da acquistare occorrerà incollare il codice copiato in un box di testo apposito, quindi selezionare “Applica”. In automatico la spesa complessiva si ridurrà in ragione dello sconto previsto.

Newsletter e spese di consegna gratuite

Esistono altre due strategie utili per risparmiare acquistando da Yoox: iscriversi alla newsletter ed effettuare ordini “importanti”. Nel primo caso un utente si vedrà assegnare uno sconto pari al 10%, da utilizzare sul primo ordine. Per quanto riguarda la seconda strategia, raggiungendo con un unico ordine la cifra di 150 euro la spedizione sarà interamente a carico di Yoox.